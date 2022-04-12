Клиники Петербурга обеспечили радиофармпрепаратами Росатома

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» (Госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») заключил 29 контрактов на поставку радиофармпрепаратов в клиники Санкт-Петербурга, что позволит провести пациентам более 10 тыс. диагностических процедур.

В частности, в клиники Санкт-Петербурга будет поставлен препарат на основе короткоживущего изотопа йода-123, произведенного на циклотроне. Он служит в качестве диагностического средства при исследованиях нарушений в работе щитовидной железы, почек, сердца. Также клиники получат РФП, меченные технецием-99m. Они применяются примерно в 80% всех диагностических процедур однофотонной эмиссионной компьютерной томографии и используются для диагностики патологий различных органов и тканей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нашу площадку по праву можно назвать уникальной, так как в основе нашего партнерства с городскими клиниками – концепция «радиофармаптеки». Производство радиофармпрепарата в рамках этого проекта объединяет в себе всю технологическую цепочку: от облучения мишеней для наработки изотопа до производства готового радиофармпрепарата и его оперативной доставки в медучреждение. Так как период полураспада РФП небольшой, и максимальный срок годности препаратов составляет 48 часов, то институт собирает заказы от клиник каждую неделю и поставляет свежие препараты в клиники ежедневно в кратчайшие сроки под нужды каждого пациента», – отметил заместитель гендиректора по производству Алексей Ванин.

По его словам, в больницы поступает уже готовый препарат, который не нуждается в дополнительной обработке и доведении его до готовности специально-оборудованными комплексами. Клиникам удобнее и экономически выгоднее закупать готовый препарат, чем приобретать генераторы, реагент, специальное оборудование, контролировать качество изготовленных РФП, обучать персонал для самостоятельного изготовления РФП.

«Более того, например, технология получения в Радиевом институте технеция-99m из наработанного активационным методом молибдена-99 исключает образование высокоактивных отходов в процессе производства по сравнению с технологией, применяемой при производстве генераторов Мо/Tc», – подчеркнул Ванин.

В планах предприятия – разработка инновационных технологий и расширение линейки диагностических и лечебных препаратов. Сейчас совместно со специалистами из медучреждения «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» ведутся работы по организации производства пилотной партии импортозамещающего препарата радий-223 дихлорид. Он позволит лечить сложные формы рака предстательной железы, сохраняя пациентам качество жизни. Другой важный проект – разработка препаратов на основе актиния-225, йода-131, рения-188 и 186. Эта линейка РФП откроет перед врачами новые возможности по лечению болезней, которые пока считаются неизлечимыми.