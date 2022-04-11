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Минобороны: Киев уклоняется от обеспечения безопасного выхода судов из портов Украины
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Киевские власти демонстративно уклоняются от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Украины в район сбора, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Киевские власти по-прежнему продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора», – цитирует его ТАСС.
По его словам, на площадке Международной морской организации представители Украины отказываются обсуждать вопросы обеспечения безопасности выхода судов, демонстративно уходя от диалога.
Ранее Мизинцев заявил, что украинские власти удерживают 77 иностранных судов из 18 государств в портах страны.
В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках
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Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области сдали ВС России абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.
МО России опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», – рассказал командир танковой роты Тимур в видео, опубликованном Минобороны.
По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. «Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник – ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», – добавил командир.
Как уточнили в Минобороны, во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и складки местности после стрельбы по танкам и бронетехнике противника.
Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.
В ведомстве добавили, что подразделения ВС России в ходе развития наступления в Харьковской области продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ударом с беспилотника танка украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»
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Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.
«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» Тарас Бобанич», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.
«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. Являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», – добавили в Минобороны.
«Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», – заверили в российском военном ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
«Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», – цитирует его ТАСС.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней.
Конашенков также сообщил, что ПВО ВС России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25.
Кроме того, ВС России ударом высокоточного оружия уничтожили в Донбассе девять танков, пять самоходных артустановок «Акация», пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и более 60 националистов. Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки – радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции [Вооруженными силами России] уничтожены: 129 самолетов [вооруженных сил Украины], 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе
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«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.
Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.
Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».
При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.
Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.
«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.
«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
Власти ДНР рассказали о плане штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Штурмовать в лоб подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет из-за риска больших потерь своих солдат, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По словам Басурина, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.
«Это данные только предварительные – три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», – отметил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, но все они неудачные.
Ранее понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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Германия собралась поставить армии Украины 50 танков «Леопард 1»
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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, первая поставка может быть уже через шесть недель, сообщил гендиректор концерна Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Handelsblatt.
Отмечается, что условием будет соответствующее одобрение федерального правительства. Всего ВСУ в течение трех месяцев может быть поставлено до 50 танков Leopard 1 из старых запасов армий ряда стран, передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Паппергер уточнил, что украинских солдат можно обучить управлению Leopard 1 за несколько дней, в настоящее время проверяется состояние танков.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
При этом военный эксперт Алексей Леонков заявил газете ВЗГЛЯД, что «лишь незначительная часть бойцов ВСУ имеет представление, как пользоваться военной техникой из стран НАТО. Отдельные группы военнослужащих, конечно, они тренируют, но это не изменит ход кампании».
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США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе, сообщил руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.
«Украинские войска пытаются вырваться из окружения», – написал он в Telegram.
Между тем военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в Telegram, что в Мариуполе под контроль Народной милиции Донецкой народной республики перешел асфальтный завод.
«Асфальтобетонный завод входит в большую конгломерацию промзон на севере Мариуполя и прилегает непосредственно к территории завода Ильича», – говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
В свою очередь замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
Бастрыкин поручил возбудить дело против украинской актрисы за призывы к насилию над россиянами
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В отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания и угрозы, и призывы к насилию над российскими офицерами в рекламном ролике, будет возбуждено уголовное дело, сообщили в СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике озвучила призывы к насилию в отношении офицеров Вооруженных сил России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как стало известно, на Украине сняли социальную рекламу наподобие видеороликов, которые создавали боевики запрещенной в России организации «Исламское государство*» (организация запрещена в России). В рекламе Курилец озвучивает экстремистские высказывания и с улыбкой перерезает мужчине горло серпом.
«Данный ролик распространен в социальных сетях и содержит явные человеконенавистнические выражения, а также угрозы. Следственный комитет России в рамках уголовного дела даст правовую оценку высказываниям Курилец», – заключили в СК.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против призвавшей калечить российских военных замглавы Книжной палаты Украины.
В марте украинский активист Геннадий Друзенко, под началом которого служат волонтеры-врачи, в прямом эфире канала «Украина 24» призвал кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями Друзенко поручил срочно возбудить уголовное дело. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что грозит украинским националистам за живодерство в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
До этого было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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В городах Германии прошли акции в поддержку России
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В ряде городов Германии в воскресенье, 10 апреля, прошли акции в поддержку российской специальной военной операции на Украине.
Организаторы акции во Франкфурте-на-Майне планировали автопробег аналогичный тому, что прошел в Берлине неделей ранее и вызвал широкий резонанс в Германии. Однако городские власти, в отличие от администрации Штутгарта или Ганновера, движение автоколонны не согласовали, а разрешили только проведение обычной демонстрации, сообщает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Акция на площади перед Старой оперой Франкфурта проходила под названием «Против разжигания розни и дискриминации русскоговорящих граждан/против войны – за мир».
Ради «сохранения общественной безопасности и порядка» участникам запретили выкрикивать лозунги и приносить плакаты, поддерживающие действия России. Власти объяснили это тем, что данное собрание может «преуменьшать страдания людей на Украине».
На демонстрацию, по оценкам полиции, вышли около 800 участников. Еще примерно 300 человек пришли туда же с украинскими флагами, выступая против акции в поддержку России. Во избежание столкновений сотрудники полиции, приехавшие в этот день во Франкфурт из разных городов земли Гессен, встали живым кордоном между пророссийскими и проукраинскими участниками акции.
Власти Франкфурта запретили любую демонстрацию георгиевской ленточки и букв Z и V, поэтому участники акции в поддержку российской спецоперации пришли с российскими и советскими флагами, флагами Донецкой народной республики и Новороссии, а также имперским черно-желто-белым флагом и с символикой ВДВ. На акции были флаги и других стран: Германии, Казахстана, Киргизии, Сербии и Белоруссии. Участники демонстрации надели казацкие папахи, толстовки с надписью «Saebis», советские шапки-ушанки и пилотки.
«Я пришел сюда, чтобы поддержать Россию. Я против фашизма, нацизма, и она с этим борется. Да, я, как и любой нормальный человек, не хочу войны, но в этой ситуации молчать нельзя – восемь лет назад травили русское население, женщин насиловали, детей убивали. Я не хочу этого», – приводит DW слова одного из участников франкфуртской демонстрации по имени Сергей.
На акции во Франкфурте поучаствовал и популярный блогер Сергей Фильберт – его аккаунт «Голос Германии» в сети Youtube имеет полмиллиона подписчиков. В ответ тем украинцам, которые во время разговора с DW скандировали «Буча», Фильберт предложил им «сначала скандировать «2 мая», имея в виду трагедию с сожженным Домом профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Издание сообщает, что акции в поддержку России в тот день прошли и в других городах Германии, в частности, в Ганновере, Штутгарте и Оснабрюке.
Напомним, в начале апреля автопробег с участием порядка 900 человек прошел в Берлине. Он был официально заявлен как акция против дискриминации русскоговорящих жителей Германии, при этом на многих машинах были российские флаги.
Добавим также, что после начала российской военной операции на Украине в Германии были зарегистрированы сотни преступлений против выходцев из России.
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Южная Корея отказалась поставлять Украине средства ПВО
Министр национальной обороны Республики Корея Со Ук во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым обозначил, что считает поставки летального оружия на Украину затруднительными, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Пу Сын Чхан.
Чхан сообщил, что «был запрос на оказание помощи, связанной с оружием, украинский министр спросил, нельзя ли поставить средства противовоздушной обороны», в ответ «министр Со Ук объяснил, что видит ограничения в поставках летального оружия на Украину ввиду ситуации в сфере безопасности Южной Кореи и влияния этого шага на военный потенциал южнокорейской армии», передает РИА «Новости».
Ранее в Братиславе прошел митинг с требованием прекратить поставки оружия на Украину. До этого в Госдуме предупредили об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
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В РПЦ оценили высказывания Папы Римского по ситуации на Украине
Заявления Папы Римского Франциска по теме Украины сбалансированы, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Папа Римский очень сбалансировано высказывается по украинской тематике, потому что он знает не только нынешнюю историю конфликта, но и предысторию, которая восходит к событиям 2014 года», – заявил Иларион в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Ранее Франциск заявлял, что готов поехать в Киев, но не знает, «должен ли он это делать».
В середине марта марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводил переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии. Патриарх Кирилл заявлял, что переговоры помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.
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Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя»
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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил свое озвученное в Киеве заявление о том, что война на Украине «должна быть выиграна на поле боя».
«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», – сказал Боррель в понедельник по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
«Мы будем обсуждать расширение помощи Украине», – добавил политик.
Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил ЕС об опасности попыток «подлить масла в огонь» на Украине.
Кроме того, в понедельник Боррель сообщил, что обсудит с главами МИД Евросоюза итоги своей поездки в Киев. «Мы стали там свидетелями жесткой агрессии против гражданского населения… Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд», – сказал он.
Боррель добавил, что в ЕС ожидают усиления боевых действий на Украине в ближайшее время и рассматривают усиление военной поддержки Киева.
«Санкции всегда на повестке. Обсуждение Украины всегда предусматривает обсуждение эффективности наших санкций... Очередной пакет был утвержден, и министры, конечно, будут обсуждать дальнейшие шаги», – приводит его слова РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Путин встретится с канцлером Австрии один на один
На встрече канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Визит согласован таким образом, что будет исключительно беседа один на один, никаких СМИ и после никаких мероприятий с прессой», – сказал Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».
Нехаммер накануне прибыл в Москву для переговоров с Путиным по ситуации на Украине, которые состоятся в понедельник. Канцлер Австрии отмечал, что его страна «нейтральна в военном плане».
9 апреля Нехаммер посетил Украину, где встретился с президентом этой страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Напомним, в начале апреля Нехаммер высказывался против введения эмбарго на поставки нефти и газа из России.
Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими»
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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении ситуации вокруг Украины являются из ряда вон выходящими и существенно меняют правила игры, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель представляет дипломатию Евросоюза, произносит [слова] о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал. Но это из ряда вон выходящее, конечно, заявление», – передает его слова ТАСС.
«То, что даже на этом беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это на самом деле меняет существенно правила игры, так сказать. Потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация», – добавил Лавров.
Он отметил, что заявления Борреля свидетельствует о том, что из Киева делают плацдарм для окончательного подавления России.
«Это очень серьезный разворот даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США, в этот нет никаких сомнений, стали проводить после начала нашей специальной военной операции, политике, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичные выражения, и которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», – заявил глава МИД.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал
страны-члены ЕС в срочном порядке предоставить Украине вооружения, о которых она просит.
Напомним, по итогам визита на Украину 8-9 апреля Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».