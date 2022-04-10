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Во Франции предсказали отказ о «нефтедоллара» в пользу рубля и юаня
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Попытка Соединенных Штатов изолировать Россию может привести к отказу «нефтедоллара» в пользу рубля и китайского юаня, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles.
По мнению эксперта, антироссийская политика США «рискует привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, которые Саудовская Аравия согласилась получать за свою нефть», передает РИА «Новости».
«Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным», – уверен дель Валль. Политолог также отметил, что решение премьера Венгрии Виктора Орбана платить за российский газ в рублях означает начало раскола в Евросоюзе по вопросу связей с Москвой.
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист. Автор публикации отмечает, что восстановлению курса рубля после введенных против Москвы западных санкций способствуют продолжение покупки российского газа европейскими странами и устойчивость торговых отношений России с Китаем, Бразилией, Индией, арабскими и африканскими странами. Кроме того, постоянный приток иностранной валюты России дает рост цен на нефть и природный газ, отметил эксперт.
Напомним, в пятницу в ходе торгов курс доллара упал ниже 73 рублей. В тот же день в британские эксперты предупредили, что введенные против России санкции могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы. Двуся днями ранее в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
Напомним также, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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В Британии увидели угрозу для доллара от санкций против России
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Санкции против России могут подорвать доверие к доллару и привести к появлению альтернативной экономической системы, пишут британские СМИ.
Как указывает Financial Times, вопреки заявлениям США и их союзников военную операцию России на Украине осудил не весь мир, а лишь «возглавляемая Западом коалиция». В связи с этим FT указывает на возможные «последствия для будущего международных финансов». Так, у Китая есть «долгосрочные планы» сделать юань гораздо более значимой валютой в глобальных расчетах, Пекин может ускорить продвижение своей системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается как альтернатива SWIFT. CIPS пользуются уже более чем в 100 странах.
Кроме того, FT отметила торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. FT пишет, что наблюдаемая дедолларизация мировой экономики может оказаться своего рода финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, ставшим символом снижения британского влияния в мировой политике, передает ТАСС.
Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
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Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Антонов заявил об угрозе прямого военного противостояния с США
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Действия западных стран во время спецоперации России на Украине являются опасными и провокационными, такие шаги могут привести к прямому военному противостоянию России и США, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому изданию Newsweek.
«Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам российского посла, такие действия опасны и провокационны, «поскольку они направлены против нашего государства». «Они могут привести США и РФ на путь прямой военной конфронтации. Любые поставки оружия и военной техники с Запада, осуществляемые транспортными конвоями через территорию Украины, являются законной военной целью для наших вооруженных сил», – заключил Антонов.
Ранее Антонов выразил мнение, что к специальной военной операции России на Украине привело нежелание киевского режима выполнить свои обязательства по международным договоренностям, прекратив геноцид русских.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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Новак заявил о готовности некоторых стран оплачивать поставки газа из России в рублях
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Европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом, сообщил вице-премьер России Александр Новак на телеканале «Россия 24».
«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают [оплату газа в рублях]», – передает ТАСС его слова.
Кроме того, Новак выразил уверенность в том, что платежи за поставки российского газа будут осуществляться в соответствии с указом президента России и по тому порядку, который установило правительство.
Ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива. Однако резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнения.
Ранее стало известно, что Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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США прекратили «нормальные торговые отношения» с Россией и Белоруссией
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал одобренные ранее Конгрессом законопроекты о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией, а также о запрете импорта энергоносителей из РФ, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как уточняется в заявлении, Байден подписал оба документа, передает ТАСС.
Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует запрет импорта энергоносителей из Россией в США, введенный Байденом в марте.
В четверг в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США. Отметим, западные экономисты ждут рекордных доходов России от продажи энергоресурсов и небывалого профицита сальдо счета текущих операций. Несмотря на жесткие финансовые санкции Запада, Россия заработает в 2022 году почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, посчитали экономисты Bloomberg Economics. Это примерно на 35% больше, чем в 2021 году.
Напомним также, 17 марта Палата представителей США проголосовала за приостановку «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией. Американские СМИ также сообщали о возможности введения в США эмбарго на торговлю с Россией. Приостановка нормальных торговых отношений означает, что российский и белорусский импорт лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования, что позволит американской администрации устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО). Эти полномочия будут действовать до 1 января 2024 года.
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ЦБ установил срок возобновления продажи наличной валюты россиянам
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Центробанк России намерен с 18 апреля разрешить банкам продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы банков с 9 апреля 2022 года, отмечается в материалах регулятора.
«С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», – приводит информацию из материалов регулятора РИА «Новости».
Также россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта вкладов наличные евро. «Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро – и действует до 9 сентября», – сообщили в Центробанке.
Регулятор напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.
Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.
Накануне рубль ослаб к доллару на 15 копеек после решения ЦБ снизить ключевую ставку до 17%, евро после кратковременного роста вернулся к снижению в паре с рублем. 28 февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку до 20%.
Напомним, 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
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Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль в пятницу укрепляет позиции, курс доллара упал ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро стало ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из данных Мосбиржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля, передает РИА «Новости».
Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.
Ранее сообщалось, что курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 1,45% к закрытию предыдущей сессии, до 80,26 рубля.
Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
США расширили санкции против России
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Опубликовано дополнение к антироссийскому санкционному списку, в него включены еще восемь человек и 29 организаций из России, сообщил минфин США.
Санкции, в частности, введены «за связь с Объединенной судостроительной корпорацией», передает РИА «Новости».
Как утверждается, «ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине. В санкционный список включены в том числе председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов, а также 28 «дочек» ОСК, передает ТАСС.
Кроме того, санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американским физическим и юридическим лицам предписано завершить финансовые операции с ней до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. – до 7 июня.
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий: «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», и «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».
Напомним, Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам. Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России.
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Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
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Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.