В России заявили о возможном расширении торговли с Индией в нацвалютах

Россия и Индия могут расширить торговлю в национальных валютах в ближайшем будущем, индийцы могут занять те ниши, которые освободили западные компании, заявил посол России в стране Денис Алипов в эфире телеканала «Россия-24».

«Я считаю, что [это] вполне возможно. Для индийцев открываются большие перспективы на нашем рынке, в том числе с учетом того, что многие западные партнеры наш рынок покинули. Индийцы обладают серьезной производственной базой в различных сферах экономики, поэтому, как говорится, сам Бог велел занимать те ниши, которые оказались освобожденными, и в этом смысле индийцы могут быть вполне заинтересованы, и даже уже этот интерес обозначается, для того чтобы взаимную торговлю и бизнес-сотрудничество наращивать», – цитирует ТАСС Алипова.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели.

До этого индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) купила 3 млн баррелей российской нефти марки Urals и 2 млн баррелей западноафриканской нефти в рамках тендера с поставкой в мае.

Отметим также, что Россия и Индия запланировали взаимные расчеты в рублях и рупиях.