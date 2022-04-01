Эксперт: Выборы в Сербии могут быть использованы для усиления антироссийского давления

США и ЕС могут повлиять и на выборный и на поствыборный процесс в Сербии для усиления антироссийского давления в общем хоре, считает генеральный директор Белградского центра геостратегических исследований, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Драгана Трифкович.

Президентские и парламентские выборы в Сербии пройдут 3 апреля. Сейчас наступил трехдневный «режим тишины», когда запрещена агитация кандидатов.

«Согласно опросам, большие шансы на победу у действующего президента Сербии Александра Вучича. С ним конкурирует кандидат Здравко Понош, которого поддерживает несистемная оппозиция. По данным опросов, остальные кандидаты наберут не более 5% голосов избирателей. Что касается парламентских выборов, здесь ожидается большее влияние несистемной оппозиции, она более ориентирована на Запад, а большинство избирателей в Сербии поддерживают либо балансирование между Востоком и Западом, либо сотрудничество с Россией», – приводятся слова эксперта на сайте НОМ.

Трифкович отметила, что организация выборов в Сербии не идеальна на протяжении последних лет. «После каждых выборов бывают жалобы. В прошлый раз были заявления о цензуре в СМИ, злоупотреблении административным ресурсом. После каждых выборов бывают протесты несогласных с результатами, поэтому можно их ожидать и в этот раз. Я была международным наблюдателем на выборах в России, считаю, что Сербии, как и другим странам, есть чему у вас поучиться», – добавила она.

При этом, по мнению эксперта, самой большой проблемой является то, что внешние силы могут использовать недовольство наших граждан экономическими и социальными вопросами, чтобы усилить протесты.

«Влияние США и Евросоюза на Балканах большое. На протяжении 30 лет они усиливают его по разным направлениям, в экономическом, информационном и политическом смыслах. Они могут попытаться в соответствии со своими интересами повлиять и на выборный и на поствыборный процесс. Сейчас они активно влияют на нашу власть с тем, чтобы она была больше слышна в общем хоре антироссийского давления», – пояснила Трифкович.

На выборах будет осуществляться общественное и международное наблюдение. У каждой участвующей в выборах партии есть возможность направить своих наблюдателей. Могут быть зарегистрированы и независимые наблюдатели. Выборный процесс будут наблюдать журналисты, приезжают делегации из Евросоюза, ОБСЕ тоже отправляют своих наблюдателей. Приедут и наблюдатели из России.

«Проблем, которые предстоит решать избранному президенту и парламенту, немало. Самое основное – экономический кризис. Борьба с коррупцией, криминалом, нелегальными мигрантами. Определенным маркером является вопрос о взаимоотношениях с Россией. Население – за такое сотрудничество, но как поведет себя правящая элита – вопрос», – заключила Трифкович.