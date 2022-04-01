Кремль анонсировал встречу Путина с Совбезом

Президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры, в том числе с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня у Путина несколько международных телефонных разговоров, продолжается диалог. Один из них будет разговор с Эрдоганом, мы это подтверждаем. Сообщение дадим... В середине дня президент планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза», – сказал Песков журналистам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует провести переговоры с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским на этой неделе, намерен поднять тему организации их встречи.

Во вторник в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности. Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.