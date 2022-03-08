Силовики поздравили российских женщин с 8 Марта

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8 марта, вторник | Последнее обновление — 15:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт спрогнозировал последствия отказа ЕС от энергоресурсов России
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Силовики поздравили российских женщин с 8 Марта
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Военнослужащие Министерства обороны России, сотрудники силовых ведомств и молодогвардейцы в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!» поздравили российских женщин с Международным женским днем.
В преддверии Международного женского дня в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!», курсанты Военного университета поздравили женщин с праздником, подарили дамам цветы и хорошее настроение.
Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане, в свою очередь, поздравили женщин-ветеранов войны и труда, вдов военнослужащих и многодетных матерей с Международным женским днем.
В трех регионах Сибири военнослужащие ЦВО присоединились к акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!». Военнослужащие общевойскового объединения, территориальной военной комендатуры и военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области, Республике Хакасия и Алтайском крае поздравили женщин с 8 Марта.
Российские миротворцы также присоединились к акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!» и поздравили жительниц Нагорного Карабаха.
Тем временем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в Москве поздравили с праздником медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с Международным женским днем.
Российские полицейские также присоединились к акции. «Вам, Любимые: полиция России гордится прекрасной половиной женского коллектива», говорится в поздравлении.
Судебные приставы России также поздравили жительниц Москвы с наступающим 8 марта и подарили им цветы.
Краснодарские молодогвардейцы также поздравили городских врачей с Международным женским днем в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!».
В России возмутились символикой на майке Зеленского
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Историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде президента Украины Владимира Зеленского.
«Во время одного из последних выступлений ... Зеленского многие обратили внимание на крестик на его маечке. При ближайшем рассмотрении он ожидаемо оказался значком УПА* – Украинской повстанческой армии*», – написал Якеменко в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
«И вот теперь клоун выступает в маечке с символом УПА. Вы не поверите, но это «президент». Других маечек у него для нас нет», – заключил Якеменко.
В свою очередь журналист Андрей Вышинский отметил, что «пока весь мир делает вид, что на Украине нет никаких нацистов, президент страны носит футболку с символом УПА (запрещенная в России организация)».
«УПА была создана на базе Организации украинских националистов и всегда придерживалась радикальных русофобских и антисемитских взглядов. Сейчас эту эмблему сделали официальным символом Вооруженных сил Украины, но мировое сообщество по-прежнему не видит, что представляет из себя киевский режим», – написал он в Telegram.
Он заключил, что «именно поэтому Россия и проводит денацификацию и демилитаризацию Украины - потому что вся ее суть в том, чтобы быть анти-Россией, прямо у нас под боком. Мы себе этого позволить не можем – наши дети не простят нам бездействия в отношении тех, кто хочет их убить».
Ранее в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корни украинского национализма кроются в истории, в том числе в деятельности таких организаций, как Организация украинских националистов.
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Западные политики признали ответственность за начало спецоперации на Украине
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Все больше политиков на Западе приходят к выводу о том, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам. Такие оценки прозвучали в Германии, Канаде, Греции и Нидерландах.
Глава парламентской группы «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель осудила бундестаг за «исторический провал» Запада, который поддерживал перспективу вступления Украины в НАТО вместо того, чтобы продвигать для этой страны решение «гарантированного нейтралитета». По ее словам, это равносильно лишению России «статуса великой державы».
Как пишет The Times of Israel, в том, что «ответственность несет НАТО, которое продолжает расширяться», заявил деятель французских правых Эрик Земмур, который намерен участвовать в предстоящих президентских выборах. А лидер греческой партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос задался вопросом о том, если России ничего не угрожает, «то что НАТО делает у ее границ?»
«По моему мнению, у России не было большого выбора», – заявил нидерландский политик Тьерри Боде, вызвав гнев других партий, которые обвинили его в распространении «российской пропаганды».
Швейцарское сетевое издание Infosperber прекратило многолетнее сотрудничество с журналистом Кристианом Мюллером за то, что тот в своих комментариях переложил на Европу ответственность за развязывание Россией наступательных действий и не критиковал Владимира Путина. Мюллер назвал «ужасной трагедией» то, что «Путин позволил себя спровоцировать западным державам и СМИ».
Глава Партии Зеленых Квебека Алекс Тирелл назвал требования России по денацификации Украины «разумными». По его мнению, Запад и украинские власти должны признать Крым частью России и уважать независимость Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, есть доказательства связей украинских властей с неонацистскими группировками. После этих заявлений Тирелл подвергся критике со стороны других канадских политиков.
В понедельник президент Владимир Путин в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем изложил позицию России в связи с проведением спецоперации по защите республик Донбасса. Путин подчеркнул, что российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан Украины. Он добавил, что основная угроза исходит от украинских националистов, которые используют тактику террористов, прикрываясь гражданскими.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проходит с 24 февраля. Владимир Путин принял решение о ее проведении с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Одна из поставленных целей – это предание суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Кроме того, Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Захарова сделала трагическое замечание о переговорах России и Украины
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Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что участников российско-украинских переговоров от Украины стало меньше.
«Украинских переговорщиков становится меньше – их убивают киевские силовики», – написала она в своем Telegram-канале.
Речь идет о том, что сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров начался в Беловежской Пуще.
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Украинский депутат подсказал Зеленскому единственный способ избежать физического устранения
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Единственное, что поможет Владимиру Зеленскому избежать «физического устранения», – это передача власти экс-президенту Виктору Януковичу, заявил украинский депутат Илья Кива.
«Единственным выходом для (президента Украины Владимира) Зеленского избежать физического устранения – это передать власть ранее незаконно свергнутому путем государственного переворота законно избранному президенту Украины Виктору Януковичу», – написал он в Telegram.
Депутат считает, что Янукович имеет «все юридические и легитимные права» вести переговоры от лица Украины о достижении мира.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Канделаки высмеяла «актерский успех» Зеленского
Телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки отметила, что сбылась мечта актера Владимира Зеленского попасть на обложки мировых журналов.
«Любой актер мечтает об обложках Vanity Fair, Vogue, Esquire, GQ и далее по списку, – написала Тина Канделаки у себя в Telegram. – Владимир Зеленский добился самого большого успеха среди всех русскоязычных коллег по профессии за последние 20 лет. Обложка Vanity Fair есть. Даже Newsweek и Time есть».
«Все, роль исполнена. Пора заканчивать этот сезон», – заключила она.
Отметим, что сама Тина Канделаки накануне была заочно арестована на Украине.
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Дипломат из Ватикана назвал цель Запада на Украине
Ватиканский дипломат и бывший апостольский нунций в США Карло Мария Вигано опубликовал заявление, в котором назвал нелегитимным вмешательство НАТО и Евросоюза в украинскую политику и раскритиковал западный подход к цензуре.
«Складывается впечатление, что администрация Байдена, а также в целом НАТО и Евросоюз намеренно хотят сохранить ситуацию явного дисбаланса и сделать невозможной любую попытку мирного урегулирования украинского кризиса», – цитирует его РИА «Новости».
Вигано обратил внимание на манипуляции со стороны «основных» СМИ, позиция которых сейчас вторит основной стратегии Запада и представляется как единственно верная. Дипломат также указал на стремление Запада установить на Украине свои порядки. В то же время он признал, что Киеву многое сходит с рук – к примеру, преследование русскоязычного населения в стране, организация лабораторий под эгидой Пентагона и нападки на несогласных с нынешними украинскими властями.
«Пусть украинцы посмотрят на то, что произошло со странами Евросоюза: <...> процветающие и независимые нации, различные по своей этнической, языковой, культурной и религиозной специфике, превратились в бесформенную массу людей без идеалов, без надежды, без веры», – рассуждает Вигано.
Ранее отдельные политики в разных странах Запада выступили с заявлениями, что в происходящем на Украине виноваты НАТО и США, а спецоперация России – это защитная реакция на приближение альянса к ее границам.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Путин процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины
Президент России Владимир Путин, поздравляя женщин с 8 Марта, процитировал слова императрицы Екатерины Второй о защите Родины.
«Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина Вторая, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле», – заявил глава государства в поздравлении с Международным женским днем, опубликованном на сайте Кремля.
Путин напомнил, что Екатерина Вторая «не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской». «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни», – процитировал он императрицу. «И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда», – заверил глава государства.
Запись видеообращения прошла в представительском кабинете президента в Первом корпусе Кремля на фоне скульптурного изображения Екатерины Второй, которая родилась в Пруссии и была российской императрицей в 1762–1796 годах. Сенатский дворец (ныне Первый корпус Кремля) был построен по указанию Екатерины Второй архитектором Матвеем Казаковым.
Путин также выразил особую признательность женщинам-медикам, работающим в условиях пандемии, и женщинам-военнослужащим. Он отметил, что в больницах и в скорой помощи на самых разных должностях – от нянечек и санитарок до главных врачей – трудятся много женщин. «В последние два года вы работаете в очень непростых условиях – с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента, – отметил глава государства. – Сердечно вас благодарю!» «Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству!» – сказал российский лидер.
Глава государства также обратился к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам российских солдат и офицеров, «которые сейчас в бою защищают Россию в ходе специальной военной операции». «Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна», – заявил российский лидер.
«Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», – обратил внимание глава государства. Президент выразил уверенность, что «они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Напомним, президент России поздравил женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 Марта, и выразил слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам за верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
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СБУ задержала сына и внука Ротару за попытку бежать в Молдавию
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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сына и внука певицы Софии Ротару за попытку бежать в Молдавию, сообщило издание «Страна.ua».
Как сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале, 7 марта, на участке украино-молдавской границы у города Могилев-Подольском была задержана группа из девяти человек, которые пытались тайно пересечь границу. Среди задержанных были восемь украинцев призывного возраста и гражданин Молдавии, который на лодке пытался переправить украинцев. Как сообщает издание, среди задержанных оказались Руслан Евдокименко и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.
Накануне в МВД Украины рассказали о попытках уклонистов покинуть
страну, прячась в багажниках автомобилей и притворяясь на границе иностранцами за крупные взятки.
Напомним, 3 марта Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Макрон предупредил о последствиях прекращения поставок газа из России
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Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на первом предвыборном собрании в коммуне Пуасси.
«Франция не так сильно зависит от российского газа. Но, если Россия прекратит поставки газа, Европу будущей зимой ждут большие трудности», – приводит слова Макрона ТАСС.
«Если Россия примет решение принять контрсанкции в сфере энергетики, то следующая зима будет еще более сложной», – подчеркнул Макрон. По его словам, 18% импортируемого Францией газа поступает из России. «Такие страны, как Германия, Италия, гораздо больше зависимы от России в сфере газа», – сказал французский лидер. «Мы найдем решение на ближайшие недели с помощью согласованных контрактов. Но большие проблемы возникнут следующей зимой. Европа сейчас ищет решение этой проблемы», – заявил политик.
Напомним, в понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Тем временем представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявил о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
В прошлую пятницу глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс в преддверии встречи с коллегами по Группе семи (G7) и участия в Совете ЕС по иностранным делам в Брюсселе призвала Европу распространить санкции против России на нефть и газ. В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО допустил возможность прекращения импорта Евросоюзом российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько реален сценарий отказа Запада от российских нефти и газа, какие последствия он принесет России – и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?
Москва заявила Киеву о возможности прекратить спецоперацию в любой момент
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Российская сторона заявила украинской, что может прекратить спецоперацию на Украине «в любой момент», если будут выполнены российские условия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Им (украинцам) сказали, что все это может остановиться в один момент», – сказал Песков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Он добавил, что для этого Украина должна изменить конституцию и изменить претензии на вступление в «какой-либо блок».
Также представитель Кремля указал, что Украина должна признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... Им (украинцам) следует прекратить боевые действия», – заключил Песков.
Ранее советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник в 17.00.
До этого сообщалось, что в аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей на переговоры с представителями Киева. Близкий к организации встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский сообщил, что делегации России и Украины выехали на переговоры в Брестскую область Белоруссии, но из-за логистических проблем у украинцев возможно смещение по времени.
В Грузии назвали численность приехавших россиян
После 24 февраля численность граждан России, прибывших в Грузию, составила «до 15 тысяч», заявил на брифинге глава парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Реально численность визитеров из России в Грузию в январе, феврале – около 30 тысяч, – сказал он. – При этом «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили) называет то 120 тысяч, то 150, то полмиллиона».
«Это ложь», – отметил он.
Мамука Мдинарадзе еще раз сказал, что причина отказа Грузии от санкций против России состоит в том, чтобы не нанести вред собственной стране.
При этом Грузия твердо и последовательно выражает Украине политическую поддержку и уже отправила 140 тонн гуманитарной помощи. Находящиеся в Грузии граждане Украины получают всевозможную поддержку властей, частного сектора и общественности.
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«Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний
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Партия «Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Он пояснил, что Запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании.
«Некоторые из них объявляют о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий. Из последних об этом заявили финские Valio и Paulig, накануне – Fazer. Во всех случаях речь идет о чисто политическом решении, цена которого – большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда», – приводятся слова Турчака на сайте ЕР.
Секретарь Генсовета «Единой России» подчеркнул, что главная задача – сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри.
«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», – заключил Турчак.
Ранее ряд автоконцернов объявил о приостановке поставок в Россию. В частности, немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.
Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.
Напомним, в четверг Skoda и ИКЕА приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.
Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса
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Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.
«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Депутат Европарламента назвал катастрофой отказ от закупки газа у России
Если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой, сказал депутат Европарламента Тьерри Мариани.
«Нефть оплачивается в долларах, а евро уже резко упал по отношению к доллару. В энергетическом плане, если мы пойдем еще дальше и прервем поставки российского газа и нефти, мы пойдем к объявленной катастрофе», – передает РИА «Новости» слова Мариани.
Депутат добавил, что «Европа эмоциональна при принятии решений и не знает, что добавить к уже принятым санкциям». Он считает, что санкции – это история о том, как кусают кусающего.
России предстоит тяжелое время, но она восстановится и даже окрепнет в некоторых отраслях, затронутых ограничительными мерами, уверен он.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
В понедельник цена газа в Европе превысила 3,9 тыс. долларов. При этом Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе. Так, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заранее «поздравил» европейских чиновников с ценой на газ в 3,5 тыс. евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущей зимой Европа столкнется с большими проблемами, если Россия прекратит поставки газа. Тем временем в Еврокомиссии заявили о готовности Евросоюза к возможной остановке поставок российского газа.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отказаться от нефти и нефтепродуктов из России. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила возможность запрета импорта нефти и других энергоресурсов из России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьезные последствия для рынка. В тот же день стоимость нефти Brent впервые с 2008 года превысила 130 долларов.
Янукович потребовал от Зеленского остановить кровопролитие
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Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения.
«Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе», – передает РИА «Новости» текст обращения.
«Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей», – говорится в обращении к украинскому народу, в котором он обратился к Зеленскому.
«Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось», – констатировал Янукович.
Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что «в любой трагедии есть момент, когда ее ещё можно остановить».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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