Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий для участия в боях

Мединский: Российские ожидания от переговоров с Украиной не оправдались

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что ожидания российской стороны от переговоров с Украиной в Брестской области не оправдались.

«Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, российская сторона надеется, что со вторника гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверение. Он указал на то, что Россия поставила ребром на переговорах с Украиной вопрос об открытии гуманитарных коридоров.

Мединский рассказал, что все документы, привезенные российской стороной на переговоры, представители Киева забрали для изучения.

«Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идет непросто. Говорить о чем-то позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором документов, взяли конкретные договора, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, по которым вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, но украинская сторона все эти документы забрала для изучения домой, подписать что-то не смогла на месте», – сказал глава российской делегации на переговорах.

По его словам, представители Украины заявили, что вернутся к этому вопросу на следующей встрече.

Мединский отметил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.

«Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече», – цитирует его ТАСС.

В свою очередь советник главы офиса Владимира Зеленского и член украинской делегации Михаил Подоляк заявил, что есть небольшие подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров на Украине.

«Завершился третий раунд переговоров. Есть небольшие положительные подвижки в улучшении логистики гуманитарных коридоров... Продолжались интенсивные консультации по основному политическому блоку урегулирования наряду с прекращением огня и гарантиями безопасности», – написал Подоляк в Twitter после завершения третьего раунда переговоров.

Напомним, третий раунд российско-украинских переговоров завершился в Белоруссии, он продлился почти три часа.