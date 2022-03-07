В ДНР сообщили о полном окружении Мариуполя

Харламов опроверг фейки о заявлениях про Украину

Юморист Гарик Харламов заявил, что голосовые сообщения о его «стыде за Россию» являются фейком, и подчеркнул, что гордится своей страной и национальностью.

Харламов в своем Instagram опроверг истинность голосовых сообщений якобы с его участием, в которых содержатся призывы и агитация. «Это чистая ложь! Если, конечно, ложь бывает чистой. Я к этому никакого отношения не имею», – подчеркнул артист.

Он добавил, что ему известен автор пародии на его голос, и она вышла неудачной. Харламов уточнил, что есть еще один фейк про него и про события на Украине.

«Следующий фейк уже представлен нашими деятелями. Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сестры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский. И буду гордиться до конца своих дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью», – отметил он.

Харламов указал, что не является политиком или военным, и в контексте применения оружия хочет, «чтобы перестали гибнуть люди».

Между тем российский актер Сергей Безруков сыграл для детей из Донбасса спектакль «Маленький принц». Во время исполнения он высказался в поддержку российских военных, участвующих в специальной операции на Украине.

«Мы все надеемся и молимся, чтобы солдаты и офицеры с честью выполнили свой долг и поскорее вернулись домой, в семью», – сказал актер.

«Мы хотим поддержать наших ребят. Ваших отцов, братьев, ваших мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка», – подчеркнул артист.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина поддержала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.

В поддержку спецоперации на Украине также выступил певец Стас Михайлов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, кто еще из знаменитостей поддержал военную операцию на Украине.