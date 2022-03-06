В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России

После того, как украинские граждане получат питание и необходимую помощь, необходимо прямо на месте проводить разъяснение гражданам целей российской операции. Лейтмотивом должно звучать, что русские не желают оккупировать Украину.
Подробности...
Решимость наших солдат и офицеров, их боевой дух опираются на то, что чувствуем мы, обычные граждане нашей страны. То, с какой эффективностью они дерутся на поле боя, зависит от эффективности тыла. От нашей поддержки, прежде всего моральной. От нашей веры в то, что всё происходящее – правильно и необходимо.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
6 марта 2022, 07:54
Текст: Елизавета Булкина
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
4 марта 2022, 21:04
Фото: Sergei Karpukhin/REUTERS
Текст: Кристина Цыцура
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
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США назвали условие отмены новых санкций против России
4 марта 2022, 08:51
Фото: Alex Brandon/Global Look Press
Текст: Наталья Ануфриева
Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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Посольство России потребовало от США осудить высказывание сенатора Грэма о Путине
4 марта 2022, 10:15
Фото: Rod Lamkey/Global Look Press
Текст: Наталья Ануфриева
Посольство России потребовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
Посольство заявило в Facebook, что оно требует «официальных объяснений и решительного осуждения преступных высказываний этого американца», передает РИА «Новости».
По словам посла Анатолия Антонова, заявление сенатора неприемлемо и возмутительно: «Градус русофобии и ненависти в США к России зашкаливает. Невозможно поверить, что сенатор страны, проповедующей свои моральные ценности в качестве «путеводной звезды» для всего человечества, мог позволить себе призыв к терроризму как способу достижения целей Вашингтона на международной арене».
Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, у руля которых находятся «столь безответственные и непрофессиональные политики».
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», окажет «стране и миру большую услугу».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
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Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
4 марта 2022, 07:57
Текст: Дмитрий Зубарев
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», – передает РИА «Новости» заявление министерства.
Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит «неопределенность» для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.
Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.
Министерство торговли США также подтвердило южнокорейской стороне, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями» из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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Захарова объяснила назначение улетевшего в Вашингтон «неопознанного борта»
5 марта 2022, 15:46
Текст: Наталья Ануфриева
«Неопознанный борт» из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы вывезти объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что соответствующий рейс борта СЛО «Россия» «бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами».
«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», – пояснила она.
Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства России при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Заявлялось, что дипломатов подозревают в шпионаже.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.
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США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине
4 марта 2022, 03:59
Текст: Антон Никитин
Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.
Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
6 марта 2022, 05:54
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
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Русские засыпали страницу Белого дома в Instagram триколорами
5 марта 2022, 17:19
Текст: Валентина Григоренко
Российские пользователи атаковали аккаунт Белого дома в Instagram. Под последними постами администрации США россияне оставляют множество комментариев в поддержку России.
«Россия, вперед!» – написал один из пользователей на странице Белого дома в Instagram.
«Руки прочь от России! Русские не сдаются!», – отметил еще один пользователь.
«Мы гордимся, что мы русские», – написал комментатор.
Большинство пользователей оставляют под постами смайлы в виде триколора. Помимо этого, многие писали строчки из знаменитого стихотворения Е. А. Евтушенко «Хотят ли русские войны?», цитаты из гимна России, строки из песни Олега Газманова «Вперед, Россия!» Некоторые пользователи в комментариях цитируют президента России Владимира Путина.
«А кто Берлин взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия», – процитировал Путина один из пользователей под постом, размещенным в аккаунте Белого дома.
Ранее Путин заявил, что Россия пыталась решить конфликт на Украине в мирном русле.
Напомним, Россией было принято решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.
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В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной
3 марта 2022, 21:55
Текст: Кристина Цыцура
Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
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Американские СМИ заявили о проблемах США из-за борьбы с Россией
5 марта 2022, 08:20
Текст: Александра Юдина
Отказ 35 стран поддержать антироссийскую коалицию США в ООН свидетельствует о серьезных проблемах у Америки, высказал мнение эксперт по международной проблематике Тед Карпентер в издании The National Interest.
«Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться [от голосования]», – передает Ura.ru его слова.
По мнению эксперта, важные для США страны Южной и Восточной Азии воздержались от голосования, в частности Индия и Китай. Так, США не оказывают должного влияния на ряд стран, поэтому у них не получается создать масштабную антироссийскую коалицию, резюмировал Карпентер.
Ранее в одномиз крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs заявили, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
Тем временем президент России Владимир Путин подписал закон о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.
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США ввели санкции против российских бизнесменов
3 марта 2022, 22:43
Фото: Ohde/face to face/ Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, помимо пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в список включены Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество, передает ТАСС.
«Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <…> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – отмечается в документе. «В рамках первоначального шага <…> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – указывается в тексте.
В Белом доме полагают, что «США и власти стран по всему миру будут пытаться выявить и заморозить активы российской элиты и членов их семей». «Министерство финансов США при необходимости предоставит сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту США для содействия уголовному преследованию и конфискации активов», – отмечается в документе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
В среду США ввели санкции против 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил. В тот же день Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Кроме того, глава МИД Австрии Александер Шалленберг объявил, что Евросоюз начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России.
В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России
4 марта 2022, 22:59
Текст: Антон Никитин
Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России, забронировать любые объекты размещения внутри страны теперь нельзя.
«Нет вариантов, соответствующих вашим критериям поиска. Попробуйте снова», – следует из оповещения при попытке выбрать объект размещения в России, передает ТАСС.
Аналогичное оповещение появляется при попытке найти отель в Белоруссии. В целом поиск и бронирование отелей за рубежом в сервисе по-прежнему доступны.
Напомним, в конце января Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность постановления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на агрегатор отелей Booking оборотного штрафа в размере более 1,3 млрд рублей за навязывание отелям условия о так называемом паритете цен.
В августе 2021 года Арбитражный суд Москвы подтвердил законность выводов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, признавшей компанию Booking.com. B.V. нарушителем антимонопольного законодательства из-за навязывания отелям требования о так называемом паритете цен. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.
В декабре 2020 года ФАС признала компанию Booking.com B.V. виновной в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
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Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США
4 марта 2022, 00:32
Текст: Антон Никитин
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицировало суперъяхту и самолет российского предпринимателя Алишера Усманова как заблокированную собственность, любые связанные с ней операции в долларах США или с участием американских лиц запрещены, говорится в сообщении ведомства.
«Усманов внесен в список <…> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <…> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки и высадку, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены», – приводит текст сообщения Минфина США ТАСС.
Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, «разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову», если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.
Объявляя о санкциях в отношении Усманова, Белый дом отметил, что рестрикции также вводятся в отношении «его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <…> Германией». Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от 350 млн до 500 млн долларов. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от 600 млн до 735 млн долларов.
Накануне США ввели санкции против российских бизнесменов, включая Усманова. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия. Ранее санкции против Усманова ввел Евросоюз. В среду журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
Китай обвинил США в попытке переложить ответственность за украинский кризис на Пекин
4 марта 2022, 11:01
Текст: Наталья Ануфриева
Обвиняя Китай в бездействии в отношении украинского кризиса, США пытаются уйти от собственной ответственности, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Вэньбинь заявил, комментируя обвинения США в адрес Китая по его позиции в отношении украинского кризиса, что «такой способ снятия с себя ответственности и распространения клеветы является очень лицемерным и подлым», передает РИА «Новости».
Ранее США потребовали от Китая соблюдать санкции Запада против России.
Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
В тот же день посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой. США, в свою очередь, пообещали заставить Китай «чувствовать боль» за поддержку России.
В июле 2021 глава МИД Сергей Лавров заявлял, что отношения России и Китая превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.
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США объяснили решение не повышать уровень готовности ядерных сил
3 марта 2022, 19:50
Текст: Кристина Цыцура
США не будут повышать уровень готовности ядерных сил, чтобы успокоить ситуацию и добиться деэскалации, ядерное оружие применять нельзя, что является тезисом и подтверждено в контактах США И России, заявила первый замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Мы и в частных беседах с Кремлем повторяем всегда, что ядерное оружие нельзя применять никогда. И мы очень ясно в США говорим об этом и публично», – сказала Нуланд в эфире Youtube-канала «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».
Высказывание Владимир Путина по поводу ядерного оружия, она назвала «весьма нерациональным», напомнив, что США и Россия имеют уникальные обязательства перед миром.
По ее слова, цель США – успокоить ситуацию, чтобы не поднимать уровень безопасности. Поэтому были отложены собственные ядерные учения, которые проводятся раз в году.
Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства.