Ветеринар назвала варианты замены импортных кормов для животных

В случае прекращений поставок иностранных кормов для животных в Россию, возможен дефицит диетологических кормов, с остальными классами питания для животных проблем быть не должно, сказала газете ВЗГЛЯД ветеринар-диетолог Анна Суаро.

После того, как Россия начала военную спецоперацию на Украине, многие западные страны объявли о закрытии своего воздушного пространства для российских авиакомпаний, в том числе транспортных. А введенные против банков санкции сделали невозможными осуществление платежей за границу. В результате были нарушены логистические схемы поставок испортных кормов для животных.

«Насчет диетологических кормов, которые даются животным при заболевании почек, печени и так далее, что очень важно и волнует владельцев, у нас в России их нет. Есть только одна фирма «Winner» от компании Мираторг, которая выпустила корм для почечников и животных с заболеванием ЖКТ (желудочно-кишечного тракта), но больше у них ничего нет. И то, эти корма очень сложно найти», – говорит Суаро.

В связи с этим, продолжает ветеринар, с точки зрения диетологии животных, Россия может оказаться «в печальной ситуации», если иностранные производители все-таки не смогут наладить поставки кормов обходными путями.

«С рядом иностранных компаний я буквально на днях связывалась, и они сказали, что поставки будут, но, возможно, небольшими партиями. И с логистикой большая проблема. Но, опять же, обещают, что наладят и все будет», – рассказывает специалист.

Что касается повседневных кормов европейских марок, то они производятся в России, поэтому никакого дефицита быть не должно, продолжает собеседница. Кроме того, на рынке присутствует достаточно большой выбор хороших отечественных кормов. Однако кормов класса «холистик» (качественный и сбалансированный корм) у нас не производится, говорит эксперт.

«Я позавчера изучила ряд российских марок, которые могут в принципе по составу претендовать на корм супер-премиум класса, чтобы стать в случае чего заменой импортным. Но сейчас у диетологов не очень много опыта работы с отечественными кормами, потому что в основном запросы у владельцев были по зарубежным кормам. Поэтому отзывы по ним собрать сложно, на это понадобится время», – рассказывает Суаро.

С кормами эконом-класса дела в России обстоят намного проще, их выбор очень широк, делится специалист. Однако их усвояемость у животных не очень хорошая, поэтому такие корма не рекомендуют использовать.

Но хорошей альтернативой зарубежным кормам может стать натуральное питание. Правда, самостоятельно подобрать питомцу сбалансированный рацион очень сложно, предупреждает эксперт. Такое питание также может быть диетологическим, но есть риск того, что животное откажется его есть. И на приготовление такой пищи необходимо время, которым располагают не все работающие россияне. Но если хозяин все-таки намерен переводить свое животное на «натуралку», то следует делать это под наблюдением ветеринара.

«Что касается правильного перевода на другой корм, то, например, кошкам вообще голодать нельзя, так как у них может образоваться липидоз печени. Поэтому схема «день не поест, два не поест, а на третий съест» – не подойдет. Поэтому, если кот отказывается от нового корма, да и к собакам это относится, нужно увеличить вкусовую привлекательность еды, добавив в сухой корм консервов, либо чуть-чуть подогреть влажный корм, а также можно менять вкусы», – делится ветдиетолог.

При этом она обращает внимание на то, что у всех кормов разная жирность, количество протеина и углеводов. Поэтому менять корма и вкусы следует постепенно: резкая смена марки корма или даже его вкуса может привести к панкреатиту у питомца.

«Поэтому переводим животное за 7–10 дней. В первый – второй, даем 25 % нового корма и 75 % старого, в третий – четвертый – 50 на 50, пятый – шестой – 75 на 25, где большее количество – новый корм. И только на седьмой день полностью даем новый. Далее, можно корма смешивать, либо просто давать новый и старый (пока тот не закончится) в разное кормление», – заключила Суаро.

Ранее СМИ сообщили, что в связи с началом военной операции на Украине, Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Кроме того, кошек из России нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE. Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, что такое решение организации коснется незначительного числа российских заводчиков, добавив, что существует большое количество других международных организаций.