Фелинолог: Санкциями против российских кошек Запад наказывает сам себя

Международная федерация кошек – крупная, сильная, уважаемая, авторитетная организация, но не единственная, сказала газете ВЗГЛЯД президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко, комментируя запрет кошкам из России принимать участие в выставках, организованных этой федерацией.

СМИ сообщили, что в связи с началом военной операции на Украине, Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России участвовать в международных выставках. Кроме того, кошек из России нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

«Насколько это решение правомочно я не могу сказать, поскольку у каждой организации свои правила, но здесь нужно иметь ввиду другое: у собак есть только одна международная организация, у кошек – их море. FIFE – крупная, сильная, уважаемая, авторитетная, но не единственная», – говорит Шевченко.

Она объясняет, что если в год в России проходит около 150 выставок кошек, то из них от FIFE – от силы четыре. Соответственно, санкции коснутся незначительного числа заводчиков Российской Федерации.

Во-вторых, продолжает собеседница, в России имеются и свои собственные международные организации, которые прекрасно работают. Например, Международная фелинологическая ассоциация (МФА), главой которой является эксперт, работает уже 27 лет. Более того, клубов FIFE в Москве не более 10, в то время как, например, клубов МФА – 60.

Запрет на регистрацию в родословной книге и вывоз кошек под эгидой FIFE также не пугает фелинолога. «Значит будем продавать в другие организации. Да и нужно понимать, что никто Россию нигде не ждет, в том числе и на Международной фелинологической арене. А все потому, что российские кошки составляют значительную конкуренцию американским и европейским кошкам. Это факт», – делится эксперт.

В связи с этими санкциями будет сложнее продать кошку за границу, однако сказать, что это что-то колоссально изменит президент МФА не может. «Ну не будут покупать наших животных на Западе, будем продавать в России, в Китай, с которым у нас прекрасные отношения», – делится Шевченко.

Более того, пока неизвестно, кого подобными санкциями организации пытаются наказать больше – свое население или россиян, поскольку не будет никакого обмена кошками, что всегда считалось нормальной практикой. «То, что FIFE сделала, акт не сильно дружественный. Но они имеют на это право, это их организация. В России очень много заводчиков и людей, которые покупали и продавали животных. Да, сократится приток новых интересных кровей для племенного разведения, их судьи не будут ездить на наши выставки, а у нас они всегда прекрасные, перестанут получать от российских клубов членские взносы. Так что на них это тоже, безусловно, отразится», – заключила собеседник.

Ранее глава Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова рассказала, что российские питомники могут получить серьезный финансовый удар из-за санкций, введенных Международной федерацией кошек (FIFE) на участие российских кошек в международных выставках.