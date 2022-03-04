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4 марта, пятница | Последнее обновление — 20:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ в Европе достигла 2400 долларов
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Цена на газ в Европе достигла 2400 долларов
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Стоимость газа на бирже в Европе обновила исторический рекорд, установленный днем ранее, она достигла 2,4 тыс. долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах возросла до 2391 доллара за тысячу кубометров, передает ТАСС со ссылкой на данные биржи.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов растет более чем на 31%.
Напомним, 2 марта цена газа в Европе в ходе торгов на бирже поднялась выше 1500 долларов за тысячу кубометров.
Газпром поставит в Германию максимальные дополнительные объемы газа
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Газопровод «Ямал-Европа» несколько дней включается в режим прокачки российского газа с Востока на Запад, в остальное время работает в реверсном режиме – поставки идут из Германии в Польшу.
В ночь с пятницы на субботу Газпром бронировал 17% мощностей магистрали, с субботы на воскресенье – 45%, с воскресенья на понедельник –10%, с понедельника на вторник – 29%.
В ночь со вторника на среду бронь составляет уже 61%. Об этом свидетельствуют свежие данные внутридневного аукциона на платформе GSA Platform. Мощности по прокачке 2,3 млн куб. м в час заказаны с 22:00 мск до 08:00 2 марта. Таким образом, до утра в Германию может быть направлено дополнительно 23 млн куб. м газа, передает «Интерфакс».
Причина увеличения поставок, скорее всего, в перемене погоды. Сейчас в Европе по ночам температура регулярно опускается ниже нуля. До конца недели в регионе прогнозируется штиль, что снизит выработку ветряных электростанций.
Ранее цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до более 23%, теперь они превышают 1400 долларов за тысячу кубометров.
Германия начала закупки газа в обход России
Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он сообщил, что германские власти начали закупки газа в обход России.
В интервью телеканалу ZDF Шольц рассказал, что Германия заранее готовилась к последствиям антироссийских санкций, введенных из-за военной операции Россиии на Украине. По словам канцлера, Берлин готов к тому, что «могут возникнуть трудности» с поставками из России.
«Так как мы не наивны, мы... очень рано подготовились (к последствиям санкций)... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Власти Украины остановили экспорт газа из страны
Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, заявил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.
«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.
Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.
До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов
Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в четверг второй день подряд обновила исторический максимум и поднялась почти до 2 280 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2 279 долларов за 1 тыс. куб. м, или 198,56 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч), пишет ТАСС.
Отмечается, что в целом стоимость газа с начала торгов растет на 20%.
Напомним, 2 марта цена газа в Европе в ходе на бирже в среду поднялась выше 1500 долларов за одну тыс. кубометров.
1 марта цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до более 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубометров.
Боррель опроверг войну ЕС с Россией
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Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Санкции необходимы, но санкции сами по себе – это не политика, это реакция на обстоятельства, нам нужны решения [возникшей проблемы], и эти решения должны быть связаны с дипломатией», – передает ТАСС слова Борреля. «Мы не ведем войну с Россией, но мы на стороне атакованных», – сказал глава дипломатии ЕС.
«Чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне», – уточнил он. По словам Борреля, сейчас на повестке дня сообщества не стоит вопрос о создании европейской армии. При этом он полагает, что странам – членам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооруженными силами и увеличить совместные расходы на оборону.
«Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену», – пояснил глава европейской дипломатии.
Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Info заявил, что Евросоюз «собирается вести глобальную экономическую и финансовую войну против России». Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев после слов ле Мэра порекомендовал европейским чиновникам следить за своей речью и не забывать, что такие войны часто перерастали в настоящие.
Напомним, в минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против Росси, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Глава МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в эфире Sky News из Брюсселя в преддверии встречи с коллегами по Группе семи и участия в Совете ЕС по иностранным делам призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый сектора.
«Мы также будем говорить о санкциях, мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию, но мы должны сделать больше, в особенности обратить внимание на нефтяной и газовый сектора, как мы можем уменьшить зависимость по всей Европе от российского газа <...>. За это я буду выступать на встрече как Группы семи, так и на дискуссиях ЕС», – передает ТАСС слова Трасс.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.
Напомним, в четверг цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.
Прокачка газа по «Ямалу – Европе» прекратилась
Прокачка газа по «Ямалу – Европе» из России в Германию с 9.00 мск прекратилась, при этом прямые мощности магистрали забронированы на все газовые сутки, следует из данных немецкого оператора Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Объем прокачки с 8.00 до 9.00 мск составил 9,8 тысячи кубометров в час, а с 9.00 мск транзит прекратился вовсе, пишет РИА «Новости».
При этом Газпром продолжает в штатном порядке осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины.
«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,5 млн куб. м на 4 марта», – передает ТАСС слова официального представителя холдинга Сергея Куприянова.
Напомним, Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны.
Еврокомиссия: Санкции против России нанесут ущерб ЕС из-за цен на энергоносители
Санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики, говорится в распространенном в среду заявлении Еврокомиссии.
В документе сообщается, что после удара пандемии коронавируса страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью в связи с украинским кризисом. К этому добавились уже ранее существующие проблемы – инфляция и высокие цены на энергоносители.
«Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики. Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира», – передает ТАСС со ссылкой на заявление.
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Боррель допустил остановку ЕС импорта энергоносителей из России
Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.
Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.
Его спросили о перспективе прекращения поставок из России в Евросоюз углеводородов и газа.
«Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что все [санкции] были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Он также призвал направить на Украину миссию рамках Московского механизма ОБСЕ.
«Я считаю важным запуск Московского механизма [ОБСЕ] для отправки миссии на Украину, чтобы определить, какие акты могут рассматриваться как военные преступления», – заявил Боррель.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.
В ЕК решили отстраниться от вопроса расчетов между импортерами из ЕС с Россией
Еврокомиссия (ЕК) «не отвечает» за то, как европейские компании-импортеры должны оплачивать закупки в России после отключения российских банков от SWIFT в рамках евросанкций, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Мамер заявил, что «мы не отвечаем за это, это не наша компетенция, вам лучше обратиться к конкретным компаниям-импортерам, чтобы узнать, как они будут оплачивать», передает ТАСС.
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Ранее в Британии решили обсудить в G7 возможность отключения всех банков России от SWIFT.
Глава Еврокомиссия пообещала обсудить членство Украины в ЕС после окончания войны
Государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии.
«Президент Зеленский направил письмо об украинской заявке. Этим он запустил процесс. Это будет обсуждаться странами ЕС. Сейчас наш фокус – на завершении этой ужасной войны», – заявила глава Еврокомиссии, пишет «Коммерсант».
По ее словам, нет сомнений, что отважные граждане Украины, которые защищают европейские ценности своими жизнями, принадлежат европейской семье.
«Действительно, Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом, он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами – членами [ЕС], но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны», – передает слова главы Еврокомиссии ТАСС.
Прямо на вопрос, сколько же времени понадобится для приема Украины в ЕС, а также готов ли Евросоюз поддержать заявки на вступление в сообщество со стороны Молдавии и Грузии, она не ответила. Ранее стало известно, что заявку о предоставлении статуса кандидата в члены Евросоюза планирует отправить Грузия.
ЕС начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России
Евросоюз разрабатывает четвертый пакет санкций в отношении России из-за ее военной операции на Украине, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
«Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвертым пакетом. В пятницу будет специальное заседание глав МИД [стран ЕС] с американским госсекретарем [Энтони] Блинкеном», – передает ТАСС слова Шалленберга.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Цена газа в Европе превысила 1,5 тыс. долларов
Цена газа в Европе в ходе на бирже в среду поднялась выше 1500 долларов за одну тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1503,5 долларов за 1 тыс. куб. м, или 131 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). В целом стоимость газа растет на 7,7%, пишет ТАСС.
Ранее цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до более 23%, теперь они превышают 1400 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, 1 марта цены фьючерсов на газ в Европе ускорили рост до более 23% и превысили 1400 долларов за тысячу кубометров.
Транзит газа через Украину сохранился на максимуме
Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью, следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС).
Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины». При этом объем поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится на максимальном уровне. Контрактные обязательства «Газпрома» в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости».
Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. Газпром забронировал около 20% мощности магистрали в объеме почти 800 тыс. кубометров в час из предложенных 3,7 млн кубометров. За ночь – с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) – было прокачано 16,8 млн кубометров. Компания возобновила прямые поставки по «Ямалу – Европе» в субботу – впервые с декабря.
Эксперты связали рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации.
Аналитики Rystad Energy полагают, что нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры, однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью.
Вместе с тем эксперты следят за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с «Сахалина 2» в Японию или Южную Корею, скорее всего, придется искать альтернативные объемы.
В то же время Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта – середины апреля. Теперь он будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, – в 2020-м и предыдущие годы.
Ранее цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за 1 тыс. кубометров.
Лавров сравнил подчинение США Европы с действиями Наполеона и Гитлера
США подчинили себе Европу, как в свое время это пытались сделать Наполеон и Гитлер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.
Лавров заявил, что у него «просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу, сейчас ее подчинили себе американцы», передает ТАСС.
«Понятно, в НАТО там вообще даже вопросов не возникает, а Евросоюзу указали на его место», – добавил он.
Ранее Лавров обозначил характер третьей мировой войны.
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