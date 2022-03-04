Цена на газ в Европе достигла 2400 долларов

Транзит газа через Украину сохранился на максимуме

Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью, следует из данных операторов газотранспортных систем (ГТС).

Заявки на прокачку газа из России на 3 марта составляют 109,5 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины». При этом объем поставок газа через украинскую территорию резко вырос с 24 февраля и держится на максимальном уровне. Контрактные обязательства «Газпрома» в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки, передает РИА «Новости».

Транзит газа через Белоруссию и Польшу сохраняется в ночные часы. Газпром забронировал около 20% мощности магистрали в объеме почти 800 тыс. кубометров в час из предложенных 3,7 млн кубометров. За ночь – с 21.00 мск до 8.00 мск (начало газовых суток) – было прокачано 16,8 млн кубометров. Компания возобновила прямые поставки по «Ямалу – Европе» в субботу – впервые с декабря.

Эксперты связали рост спроса на российский газ с обострившимися рисками, связанными с конфликтом на Украине, а также прогнозом погоды в Европе, указывающим на похолодание в ближайшие дни, и более низкими, чем ожидалось, показателями ветрогенерации.

Аналитики Rystad Energy полагают, что нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры, однако поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается реальной возможностью.

Вместе с тем эксперты следят за крупными компаниями, которые покидают российский рынок, и за тем, что за этим может последовать. Если, например, нарушатся потоки с «Сахалина 2» в Японию или Южную Корею, скорее всего, придется искать альтернативные объемы.

В то же время Европа в конце зимы отобрала весь закачанный в летний сезон газ, его общий остаток в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. Обычно забор газа продолжается до конца марта – середины апреля. Теперь он будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы еще раньше, – в 2020-м и предыдущие годы.

Ранее цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за 1 тыс. кубометров.