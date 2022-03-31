В Нигерии поддержали желание России торговать газом за рубли

Решение России продавать газ некоторым странам за рубли продиктовано национальной политикой, и никто не вправе ее оспаривать, сообщил посол Нигерии в Москве Абдуллахи Шеху.

«Россия решила в качестве ответа на санкции перевести расчеты в рубли. В любом торговом соглашении преимущество всегда на стороне продавца. Кто продает, тот и выставляет условия. Это же торговля не по бартеру, а за деньги. Так что это нормально, что Россия устанавливает валюту платежа. Это политика России, и никто не вправе ее оспаривать», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом замглавы российского МИД подчеркнул, что Россия всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.

По его словам, Нигерия готова при необходимости торговать с Россией в национальных валютах, в перспективе отказ от доллара и евро может укрепить рубль и сделать его свободно конвертируемой валютой.

«Если Россия предложит такую альтернативу Нигерии, мы рассмотрим эту возможность (торговать в национальных валютах). Если что-то понадобится, мы договоримся», – добавил Шеху.

Посол отметил, что перспектива торговли с Россией без доллара и евро откроет для России возможности укрепить свою валюту, и рубль станет свободно конвертируемой валютой. «Мы подождем и увидим», – сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.

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