Кадыров: От переговоров в Турции никакого толка не будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что переговоры российской и украинской делегаций в Турции будут безрезультатны. По его мнению, Россия должна закончить начатое.

«Думаю о переговорах, которые проходят в Турции. Думаю, что от этих переговоров никакого толку не будет. Я считаю, что надо полностью закончить начатое: уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов. Только тогда нужно принимать решение, что делать дальше», - сказал Кадыров в аудиозаписи, которую опубликовал в Telegram-канале.

Во вторник в Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины в полном составе. До этого глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский и член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия начали переговоры в формате тет-а-тет.

Перед началом переговоров президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к делегациям Украины и России призвал установить режим прекращения огня, отметив, что это отвечает интересам всех стран Черноморского региона.

Москва выразила надежду на быстрое продвижение вперед на переговорах с Украиной.

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