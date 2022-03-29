Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти

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29 марта, вторник | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
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В столице завершается отопительный сезон. По мнению киевлян, такой шаг выглядит преждевременным и говорит о жесткой экономии ресурсов со стороны энергогенерирующих компаний. В то же время ВСУ сообщают о военных успехах в пригородах Киева, которых в реальности нет.
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Тормозя достижения прогресса в урегулировании конфликта, Украина рискует оказаться в ситуации шахматного цугцванга, когда с каждым новым днем переговоров ее положение будет становиться все более безальтернативным.
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Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
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В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Байден отказался извиняться за слова про отстранение Путина от власти
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Президент США Джо Байден вновь заявил, что такие люди, как президент России Владимир Путин, якобы «не должны править странами». Глава Белого дома добавил, что произнес эти слова в Варшаве, обращаясь к российскому народу. Он подчеркнул, что не намерен приносить извинения и отказываться от сказанного.
«Я выражал свое негодование, считая, что он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то, чтобы сделать что-либо, чтобы свергнуть Путина каким-то образом», – приводит ТАСС слова Байдена. При этом глава действующей американской администрации заявил, что «не формулировал никаких изменений в политике» США по отношению к России.
Вместе с этим Байден выразил мнение, что «такие люди не должны править странами». Глава Белого дома пояснил, что когда произносил в Варшаве эти слова, то «разговаривал с российским народом». «Я говорил об этом не только российскому народу, но и всему миру. Это констатация простого факта, что такое поведение абсолютно неприемлемо. Совершенно неприемлемо. И способ справиться с этим – укреплять и поддерживать полное единство НАТО и помогать Украине там, где мы можем», – сказал политик, добавив, что продолжает считать, что Путин не должен оставаться у власти в связи с событиями на Украине.
Отвечая на вопрос о том, сожалеет ли он о сказанном, Байден сказал: «Я выражал моральное негодование, которое я испытываю, и я не приношу за это никаких извинений». При этом в ответ на вопрос о том, опасается ли он, что его утверждения о смене власти в России могут привести к эскалации конфликта на Украине, президент произнес: «Нет, не опасаюсь, вовсе нет». «Я не буду отказываться от сказанного», – добавил глава администрации США.
«Он собирается делать то, что собирается делать, – сказал Байден о президенте России. – На него никто не влияет». Глава Белого дома также не считает, что его слова будут использованы в качестве антиамериканской пропаганды в РФ. «Никто не верит, что мы собираемся свергнуть [Путина с поста президента России], – заявил Байден. – Это больше чаяние. Он не должен быть у власти. Такие люди не должны управлять странами, но они управляют».
Глава администрации США также заявил, что ему безразлична реакция президента РФ Владимира Путина на его недавние высказывания в поддержку идеи смены власти в России. «Мне все равно, что он думает», – сказал Байден. «Он будет делать то, что хочет делать», – выразил мнение глава администрации США. «С учетом его недавнего поведения людям следует понимать: он будет поступать таким образом, которым, по его мнению, ему следует поступать. Точка», – полагает глава Белого дома. «На него никто другой не влияет, включая, явно и к сожалению, его собственных советников», – выразил мнение Байден.
Он вновь повторил, что Путин, по его мнению, «действует так, как сам сочтет нужным». «Идея, заключающаяся в том, что он предпримет нечто возмутительное, поскольку я назвал его тем, кто он есть, назвал то, что он делает, думаю, просто не является рациональной», – выступил с утверждением глава действующей администрации США.
Накануне Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что новое заявление Байдена про президента России вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания. В Госдепе США заявили, что высказывания Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома. Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Байден встревожил Россию и заставил краснеть США.
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Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли до 31 марта
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Президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что правительству совместно с ЦБ и Газпромом поручается «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан России и российских юридических лиц, на российский рубль».
Президент ждет доклад по поручению до 31 марта и далее ежемесячно.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и руководитель Газпрома Алексей Миллер.
Также правительству необходимо утвердить директиву по внесению изменений в действующие контракты ПАО «Газпром» по поставкам газа в части изменения валюты платежа по ним на российский рубль.
Согласно списку поручений, сделать это требуется «при сохранении установленных контрактами объемов поставок, цен и принципов ценообразования» в срок до 31 марта.
Кроме того, Банк России совместно с кабинетом министров должен обеспечить возможность проведения платежей по газовым контрактам, переведенным на оплату поставок в рублях, включая приобретение покупателями энергоресурсов российских рублей на внутреннем валютном рынке. Срок исполнения этого поручения также установлен до 31 марта.
Ранее в Минфине выразили уверенность в «подстраивании» Запада к расчетам за газ в рублях.
Напомним, Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за российский газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявила, что немецким компаниям не стоит расплачиваться за поставки российского газа рублями.
Премьер Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение Москвы «проблемой». В Кремле пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением Москвы продавать свой газ только за рубли.
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В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
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Новое заявление президента США Джо Байдена про главу России Владимира Путина вызывает тревогу, Кремль отслеживает и тщательно фиксирует такие высказывания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это заявление, которое, безусловно, вызывает тревогу. Мы продолжим самым внимательным образом отслеживать высказывания президента США. Мы их тщательно фиксируем и будем это делать дальше», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.
Экс-дипломат заявил о планах США бороться с Россией «до последнего украинца»
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США ведут на Украине необъявленную войну с Россией, чтобы сохранить свою гегемонию в мире, заявил отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман в статье для информационного портала The Gray Zone.
Он отметил, что действия США не оставили России другого выхода, кроме применения силы. «Мне кажется, все, что делают сейчас США, не только не способствует ускорению прекращения боевых действий и достижению какого-то компромисса, а наоборот, направлено на продление войны», – цитирует Фримана РИА «Новости».
По его мнению, США считают, что сложившаяся ситуация играет на руку стране. В Вашингтоне полагают, что кризис подкрепляет негативное отношение к России, он выгоден для национального военно-промышленного комплекса и, кроме того, усиливает НАТО.
Вашингтон собирается бороться с Россией «до последнего украинца», заключил Фриман.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Между тем проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
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Путин присвоил гвардейские звания 155-й бригаде ТОФ и 126-й бригаде Черноморского флота
Российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских, их им присвоил президент Владимир Путин.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов 126-й отдельной бригаде береговой обороны и 155-й отдельной бригаде морской пехоты присвоены почетные наименования «гвардейских», – цитирует указ президента ТАСС.
155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.
Она создана 1 декабря 2009 года после переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая была создана в 1968 году. Морские пехотинцы 55-й дивизии несли боевую службу в зоне Тихого и Индийского океанов: оказывали содействие вооруженным силам НДР Йемен, проводили совместные учения с вооруженными силами Эфиопии и Вьетнама, посещали Ирак, Иран, Индию, Мальдивские и Сейшельские острова и другие страны.
155-я бригада участвовала в военной операции России в Сирии, она оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе ВКС в составе Постоянного оперативного соединения ВМФ России.
126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.
В Общественной палате осудили блокировку YouTube-канала Вована и Лексуса
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«Блокировка YouTube-канала Вована и Лексуса показывает, что в рамках информвойны против России Запад делает все, чтобы представить все события однобоко», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала.
«YouTube блокировками каналов российских СМИ, госорганов и гражданских пользователей – как, например, пранкеров Вована и Лексуса – показывает, что он превращается из платформы с объективной информацией в деструктивный инструмент, направленный против нашей страны», – пояснил член Общественной палаты Никита Данюк.
По его словам, YouTube аффилирован с госорганами США, поэтому ни о какой политической объективности и свободе слова применительно к этому хостингу говорить не приходится. «YouTube-канал Вована и Лексуса не нарушил ни один пункт правил платформы. Соответственно, причиной, видимо, стали неудобные для Запада телефонные беседы их политиков с российскими пранкерами», – отметил собеседник.
При этом он обратил внимание на то, что никакие – даже самые нелепые фейки или деструктивный контент, касающийся России, на хостинге не удаляется, а только тиражируется. «Мы помним даже и призывы взрывать железнодорожную инфраструктуру РФ, а также другие «инициативы» – все они по сей день присутствуют в YouTube, хотя явно носят экстремистский характер», – указал эксперт.
Ранее Владимир Кузнецов (пранкер Вован) рассказал о планах после блокировки YouTube-канала. «Ну есть RuTube, мы туда все перекинули, и Telegram-канал. Мы его сделали и будем там выкладывать ролики. Просто хочется, чтобы наши видео доходили и до западной аудитории. Посмотрим, где их размещать, чтобы западные зрители тоже все видели и делали свои выводы», – рассказал Кузнецов телеканалу «Звезда».
В прошедшую субботу YouTube удалил канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), на котором размещена видеозапись розыгрышей министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и министра внутренних дел страны Прити Пател. При попадании на канал пранкеров пользователей уведомляют, что он удален, передает РИА «Новости». Полное зеркало видеозаписей пранкеров есть на их канале на Rutube.
Напомним, Пател в разговоре с пранкером, который беседовал с ней от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, призналась, что британские семьи готовы оказать помощь украинским неонацистам и националистам.
«Мы будем делать все возможное для того, чтобы призвать ряд россиян к ответственности за слишком тесную связь с Путиным», – также сказала Патель. Глава МВД также согласилась с инициативой создать некое объединение стран, которые действовали бы по запросам Украины. Кроме того, она рассказала о проведении в жизнь идеи передачи собственности российских олигархов украинцам.
Уоллесу звонили также от имени Шмыгаля. В ходе разговора обсудили статус Украины в НАТО, поставки вооружений, участия иностранных наемников в боевых действиях на Украине и вероятность приобретения страной ядерного оружия.
На вопрос собеседника о том, как Лондон относится к идее союза Украины и Британии, Уоллес пообещал поддерживать Киев во всем, в чем может британская сторона. Он также выразил уверенность в том, что Украина не будет выполнять требования России и не откажется от Крыма и Донбасса.
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Путин поздравил 155-ю и 126-ю бригады с присвоением наименования «гвардейских»
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Президент России Владимир Путин поздравил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты и 126-ю отдельную гвардейскую бригаду береговой обороны с присвоением им почетного наименования «гвардейских», сообщает пресс-служба Кремля.
Тексты поздравлений опубликованы на сайте Кремля.
«Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках – в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине – личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга», – указал Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что российская 155-я бригада морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 126-я бригада береговой обороны (Черноморский флот) получили почетные звания гвардейских.
155-я отдельная бригада морской пехоты – это тактическое соединение морской пехоты Тихоокеанского флота, базирующееся во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края.
126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны (ранее 36-я отдельная бригада береговой обороны Военно-морских сил Украины) была сформирована 1 декабря 2014 года. Бригада входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России, постоянно дислоцирована в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым.
Главный тренер хоккейной сборной сообщил о давлении на Овечкина в США
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На российскую звезду НХЛ Александра Овечкина в США оказывается давление в связи с событиями на Украине, заявил главный тренер российской хоккейной сборной Алексей Жамнов.
«С Овечкиным мы переписывались и общались по видеосвязи. На Саню есть давление. И телохранителя к нему не просто так приставили. Но Овечкин с этим справляется, держится, забивает голы», – сказал Жамнов «Матч ТВ».
Он добавил, что охранника хоккеисту поставили «не просто так», и пожелал и ему и всем остальным российским атлетам, играющим в США, терпения.
Тренер указал, что в НХЛ вряд ли захотят отказаться от российских хоккеистов, поскольку «они – звезды», и нужны этому рынку.
«И все прекрасно понимают, какой это будет удар по маркетингу [в случае ухода российских игроков], раскрутке лиги, что лучшие игроки со всего мира выступают в НХЛ. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет», – подтвердил специалист.
Напомним, российскому нападающему клуба «Вашингтон» в НХЛ Александру Овечкину решили усилить охрану из-за ситуации вокруг России и Украины.
Овечкин идет третьм в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, уступая только легендам мирового хоккея Горди Хоу и Уэйну Гретцки.
Пентагон объявил Россию «острой угрозой» в новой Стратегии обороны США
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Пентагон в понедельник передал Конгрессу США новую Стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой американское военное ведомство заявило об «острых угрозах», якобы исходящих от России, а также назвало Китай основным стратегическим конкурентом и вызовом для США.
«Россия представляет острые угрозы», – приводит ТАСС текст пояснений Пентагона в переданной Конгрессу США новой Стратегии национальной обороны Соединенных Штатов.
В качестве обоснования в документе приводится спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. «Мы будем взаимодействовать с союзниками по НАТО и нашими партнерами для укрепления надежного сдерживания перед лицом агрессии РФ», – отметили в Минобороны США.
«Пентагон будет действовать безотлагательно, чтобы поддерживать и укреплять сдерживание, в то время как КНР является нашим наиболее важным стратегическим соперником и основным вызовом», – добавили в ведомстве.
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Госдеп США: Слова Байдена о Путине не отражают официального курса
Высказывания президента США Джо Байдена о президенте России были, вероятно, сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома, заявил старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
Хокстин, выступая в Дубае на Глобальном энергетическом форуме, который был организован при участии вашингтонского Атлантического совета,, заявил, что высказывание Байдена «не соответствует официальной политике США, не отражает то, что США делают», оно было «эмоциональным», передает ТАСС.
«Высказывания Джо Байдена о Владимире Путине были сделаны на эмоциях и не отражают официального курса Белого дома – советник Госдепартамента США. God Save America», – написала затем в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Байден также заявил, что не призывал к смене власти в России.
Напомним, во время визита в Варшаву американский лидер, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления главы Белого дома в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
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В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Зеленского после общения делегаций в Стамбуле
Встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров делегаций двух стран в Стамбуле не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отрицательно ответил на вопрос о том, есть ли какое-либо продвижение по теме возможной встречи Путина и Зеленского и можно ли ожидать ее после переговоров делегаций в Стамбуле, передает РИА «Новости».
Также он сообщил, что делегации не будут обсуждать обмен пленными.
«Пока о прогрессе (на переговорах) говорить не можем и не будем. Сам факт, что переговоры в очном формате было решено продолжить, – это важно, безусловно. Но пока мы по-прежнему придерживаемся линии на неразглашение каких-либо деталей, связанных с переговорами. Считаем, что это может лишь навредить переговорному процессу», – сказал представитель Кремля.
По его словам, организация переговоров в очном формате в Стамбуле позволит сторонам вести более насыщенный диалог с точки зрения содержания.
«Очный формат позволяет более концентрированно, более насыщено с точки зрения содержания вести переговоры. Пока, к сожалению, мы не можем констатировать каких-либо существенных достижений или прорывов», – подчеркнул Песков.
Он также не стал отвечать на вопрос о том, какие надежды есть у Кремля в связи с переговорами в Стамбуле.
Ранее Песков сообщил, что переговоры, скорее всего, начнутся во вторник, 28 марта. До этого министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и обсудил встречу делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.
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Патрушев указал на последствия «кровавой политики США» для Украины
Сложившаяся на Украине ситуация – следствие политики Соединенных Штатов на подавление независимых государств, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
«Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, сложившийся после окончания Второй мировой войны, а также систему ООН», – цитирует Патрушева ТАСС.
Он добавил, что возникновение новых центров силы и мирового развития вызвало недовольство Соединенных Штатов, «стремившихся любыми способами сохранить свою гегемонию в мировых делах». «Как мы знаем из истории, для достижения данной цели американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты», – добавил секретарь Совбеза.
Он напомнил о войнах в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. В результате этих конфликтов «сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы стали вынужденными переселенцами». «Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 трлн долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе», – подчеркнул Патрушев.
Секретарь Совбеза указал, что США подорвали систему международного контроля над вооружениями, разрушили механизмы договоров по противоракетной обороне, обычным вооруженным силам в Европе, ракетам средней и меньшей дальности, по открытому небу. Все эти действия ставят под угрозу безопасность всей планеты.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Депутат Матвейчев потребовал внесения своего имени в санкционные списки
Заместитель Председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, политолог Олег Матвейчев («Единая Россия») направил президенту США Джозефу Байдену письмо с требованием внести имя депутата в санкционный список.
«Господин Джозеф Байден! К вам обращается депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва Олег Анатольевич Матвейчев, фракция «Единая Россия». Требую внести меня в санкционный список!» – приводит его обращение Regnum.
Матвейчев заявил, что отсутствовал на заседаниях Госдумы, на которых рассматривались вопросы признания и союзнических отношений с ЛНР и ДНР, по причине болезни. «Вся моя деятельность свидетельствует о том, что я поддерживал эти республики и даже посещал Донбасс. Я также имею медаль «За защиту республики Крым», которую получил за свое активное участие в присоединении Крыма весной 2014 года. Также я автор первой в России книги о присоединении Крыма «Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир», – указал он.
«Киевские нацисты занесли мою фамилию на интернет-ресурс «Миротворец», где размещают личные данные всех врагов их фашистского режима. Я называю киевский режим фашистским, потому что он официально ведет свою родословную от коллаборационистов, сотрудничавших с Гитлером. И сейчас его политика мало чем отличается от политики фашистов, устроивших геноцид. Впрочем, вас это ничуть не смущает. США и Украина систематически голосуют в ООН против резолюций, осуждающих возрождение нацизма. Гитлеровские приспешники и военные преступники нашли себе убежище в США. Ваша власть покрывала зло, потому что чувствовала в нем родственную душу. Становление вашей государственности сопровождалось массовым геноцидом индейцев. Экономика держалась на работорговле и рабском труде африканских невольников, в отношении которых господствовали расистские принципы и практики», – написал депутат в обращении.
В своем обращении к президенту он отметил участие США в сотнях конфликтов. Депутат рассказал о «нищих и бездомных», которых встречал на улицах крупных городов во время визитов в Штаты.
«Вместо того, чтобы тратить бюджет на помощь своим неимущим, вы даете деньги фашистским режимам по всему миру, поддерживаете террористов, типа ИГИЛ* (террористическая организация запрещена на территории РФ), сеете рознь, разрушение и хаос революции, чтобы потом воспользоваться ресурсами ослабевшей страны», – заявил Матвейчев.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит санкции в отношении более 300 депутатов нижней палаты российского парламента.
Лавров назвал ключевую задачу России в ходе спецоперации на Украине
Обеспечение долгосрочной безопасности в Европе – ключевая цель российской спецоперации на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность в Европе. Без пресечения попыток втянуть Украину в НАТО, без согласования гарантий безопасности, которые будут учитывать и интересы Украины, и интересы России, и интересы европейских стран, это сделать невозможно», – передает слова Лавров РИА «Новости».
По словам министра, Россия убедилась в ложи в своей адрес еще в прошлом году, когда безрезультатно пыталась начать серьезный разговор с США и НАТО о том, чтобы обеспечивать гарантии безопасности.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Заместитель пресс-секретаря Белого дома заразилась коронавирусом
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Сопровождавшая президента США Джо Байдена в поездке в Европу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в воскресенье сдала положительный тест на коронавирус.
«Вернувшись из поездки в Европу вместе с президентом [США Джо Байденом], я сдала ПЦР-тест. Результат оказался положительным. В последний раз я видела президента [Байдена] вчера на встрече, где соблюдалась социальная дистанция, и контакт с президентом не считается близким», – приводит текст заявления Жан-Пьер ТАСС.
В заявлении не уточняется, сдавал ли Байден тест на COVID-19 после выявления инфекции у заместителя его пресс-секретаря. Как подчеркнула Жан-Пьер, ранее она прошла полную вакцинацию, а также сделала бустерную дозу прививки от COVID-19, болезнь у нее протекает в легкой форме. «В соответствии с правилами Белого дома, касающимися коронавируса, я буду работать из дома и планирую вернуться к работе в офисе после завершения пятидневного периода изоляции и получения отрицательного теста», – добавила Жан-Пьер.
В ночь на воскресенье Байден вернулся из европейского турне, в ходе которого он посетил Бельгию и Польшу. В Брюсселе президент США принял участие во внеочередном саммите НАТО, во встрече Группы семи (G7), а также присоединился к саммиту ЕС. В турне Байдена должна была сопровождать пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, однако в прошлый вторник она получила положительный результат теста на коронавирус и отменила поездку.
Напомним также, 23 марта бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что заболела COVID-19. Кроме того, 16 марта Байден заявил, что коронавирусом заразился супруг вице-президента США Камалы Харрис. Помимо этого, 13 марта бывший президент США Барак Обама сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. В феврале число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек. В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек.
Кремль обвинил Запад в объявлении тотальной экономической войны России
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Страны Запада, США, Канада, Австралия фактически развязали против России тотальную войну в торговле и экономике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«К сожалению, эти условия совершенно недружественные», – сказал Песков, комментируя в эфире американской телекомпании PBS санкции Запада против России. «<…> Мы вступили в этап <…> тотальной войны. И мы в России чувствуем на себе войну, так как западноевропейские страны, США, Канада, Австралия в действительности ведут против нас войну в торговле, экономике, захватывают нашу собственность, захватывают наши денежные средства, блокируют наши финансовые отношения. И нам приходится приспосабливаться к новой реальности», – приводит слова Пескова ТАСС.
В прошлую пятницу глава МИД Сергей Лавров констатировал, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать». «Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал Лавров. «(…) По сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков обвинил США в развязывании беспрецедентной санкционной войны против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа.
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