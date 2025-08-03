Взрыв газового баллона повредил дом в ЯНАО

Эксперт назвал особенности подводного ракетного крейсера «Князь Пожарский»

Эксперт Дандыкин: «Князь Пожарский» сможет работать по предназначению во всех морях и океанах

Tекст: Андрей Резчиков

«Новейший ракетный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Князь Пожарский» – это достойное пополнение сил Северного флота. При его строительстве было использовано много новшеств, в том числе за счет электроники. Водяной двигатель позволяет уменьшить шумность. Эта подлодка четвертого поколения, у американцев нечто подобное будет построено лет через восемь», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

Эксперт предположил, что затягивать с началом регулярных патрульных миссий «Князя Пожарского» военное руководство страны не станет: «Эта работа будет проходить по плану: сначала дадут курсовые задачи, вполне вероятно, что отстреляются... А затем перевод на «автономку». Как известно, у подлодок модернизированного проекта 955А «Борей-А» срок между погружением и всплытием может длится 90 суток, поэтому можно работать по предназначению во всех морях и океанах. А сменный экипаж позволяет использовать субмарины с максимальной эффективностью».

Эксперт отметил, что прибытие «Князя Пожарского» в пункт постоянного базирования на Северном флоте совпало с решением президента США Дональда Трампа о перемещении двух атомных американских субмарин ближе к России.

«Это чистое совпадение. Решение Трампа – это в первую очередь ответ Дмитрию Анатольевичу... Трамп был очень возбужден словами зампредседателя Совета Безопасности Российской Федерации, но Медведев лишь сказал, что Россия – это ядерная держава и у нее есть система «Периметр», которая способна нанести ответный ядерный удар даже в случае гибели высшего руководства страны. Американцы, мягко говоря, затянули с модернизацией своего ядерного потенциала, особенно наземной компоненты. А Россия умудрилась обновить свои стратегические силы сдерживания на 95%», – рассуждает эксперт.

Собеседник особо отметил выбор названия для новой подлодки. Историческое наследие князя Дмитрия Пожарского имеет большое символическое значение для сегодняшней России: «Князь Пожарский был спасителем России во времена смуты. Это был глубоко верующий и нравственный человек с непростой судьбой. Судьба всех тех, кто спасают отечество, весьма печальна. Так исторически складывается не только у нас, примером тому может служить, например, судьба Жанны д’Арк. Именем Пожарского назывались и другие корабли, например, советский крейсер проекта 68-бис на Тихоокеанском флоте. А сейчас подлодки, названные в честь русских князей, – главная ударная сила российской ядерной триады, начиная с «Князя Владимира». На подходе еще одна подлодка проекта 955А «Князь Потемкин», – заметил эксперт.

В субботу стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский» успешно завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования Гаджиево – в главную базу подводных сил Северного флота.

Подводников встретили представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота, руководители закрытого административно-территориального образования Александровск, а также родные и близкие моряков.

Вице-адмирал Анатолий Коваленко заявил, что «Князь Пожарский» теперь станет частью стратегической группировки подводных ракетоносцев, составляющих основу морских ядерных сил России.

«Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Спущенный на воду в феврале 2024 года, этот корабль стал 142-й атомной подлодкой, построенной на предприятии «Севмаш».