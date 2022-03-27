ВС России высокоточным оружием уничтожили крупную базу горючего в районе Львова

В Германии спрогнозировали развал Европы из-за антироссийских санкций

Европа может столкнуться с обратным эффектом собственных санкций и пострадать от антироссийских мер, сообщил немецкий экономист Айка Хамер.

«Во всей этой борьбе и противостоянии с Россией нет никакого здравого зерна. <…> Если из-за этих мер экономика Германии потерпит крах, то развалится и вся Европа», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RT.

Хамер добавил, что в первую очередь кризис ударит по «среднему классу и наименее обеспеченному населению Германии, Европы и Соединенных Штатов».

«Мы также можем столкнуться с тем, что большинство жителей Европы больше не смогут позволить себе ездить на автомобиле. Без этого великий зажиточный Запад не более чем иллюзия», – подчеркнул он.

Согласно прогнозу Хамера, это произойдет из-за резкого роста цен на дизельное топливо и бензин. В частности, он предположил, что их стоимость будет достигать от четырех до шести евро за литр.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС принял решение сосредоточиться теперь на блокировании возможных способов обхода санкций Запада против России.

В пятницу премьер-министр Чехии Петр Фиала, принимающий участие во встрече в Брюсселе, сообщил, что страны Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились подготовить новый пакет санкций в отношении России с целью достичь скорейшего урегулирования ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры.

Напомним, что ЕС запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.

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