В Польше предложили остановить выдачу виз россиянам

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС предложил остановить выдачу виз россиянам в рамках новых санкций против России.

«Еще одно предложение – заморозка виз для всех россиян», – передает ТАСС слова Моравецкого, пояснившего, что, по его мнению, это нужно, чтобы россияне осознали происходящее на Украине.

По словам Моравецкого, новый пакет санкций против России, должен быть выработан «быстро, лучше всего в эти выходные». «Я предложил пакет из 10 позиций, которые представил коллегам из ЕС. Некоторые из них активно обсуждались», – информировал он.

«Среди главных постулатов - блокада возможности транспорта - экспорта и импорта, за исключением ряда гуманитарных товаров», - сказал Моравецкий. Второй постулат - «полное эмбарго на российские нефть, уголь и, как можно скорее, газ», который, как он признал, не был встречен с энтузиазмом Германией, Австрией, Венгрией и рядом других стран. Также, по мнению Моравецкого, «европейские порты должны перестать принимать российские суда».

Еще один польский постулат - «борьба с российской пропагандой». Под этим Моравецкий подразумевает закрытие российских телевизионных каналов, радио и интернет-порталов. Также, по его мнению, нужно исключить Россию из международных организаций.

Ранее сообщалось, что польский МИД вручил российскому послу ноту о высылке 45 сотрудников дипмиссии России. Но Варшава позже заявила, что дипломатические отношения с Россией не разрывает.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Польша заморозила счета посольства России в Варшаве, что является прямым нарушением Венской конвенции.

Власти Польши также не исключают возможность высылки российского посла, однако пока решение об этом еще не принято, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД