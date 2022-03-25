Венесуэла, Куба, Никарагуа и Боливия выразили поддержку России

Чрезвычайные послы Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и Боливии на встрече с зампредседателя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и защите соотечественников за рубежом Андреем Климовым выразили поддержку России в условиях санкций со стороны Запада и готовность продолжать сотрудничество.

Как напомнил чрезвычайный посол Кубы Хулио Гармендия Пенья, Республика одной из первых после начала спецоперации России на Украине сделала заявление на уровне своего МИДа и придерживается ранее высказанной позиции.

«Мы были свидетелями того, как НАТО и США довели ситуацию, довели Россию до настоящего момента и фактически не оставили альтернатив. Не были учтены интересы России, намерения установить достаточные, настоящие возможности безопасности для всех. Мы надеемся, что «горячие головы», которые сегодня препятствуют ходу переговоров по достижению мира, возможности заключить соглашение между сторонами, которые учитывали бы интересы России и всех сторон, остынут. И мир будет достигнут», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

Посол Венесуэлы Карлос Фариа также напомнил, что Республика поддержала решение России о проведении специальной военной операции, так как и президент Венесуэлы, и жители понимают, какие требования безопасности были поданы РФ и НАТО, и Украине, и что они не были выполнены.

«На нашу страну сейчас идет постоянная «бомбардировка» СМИ, работающих в США и на Западе. Пытаются вести информационную войну и дезинформировать людей. Но мы уверены, что Россия сможет победить. Прийти к ситуации, которая сможет гарантировать ей и ее народу безопасность», – сказал он.

В свою очередь, посол Боливии в России Мария Луиса Рамос подчеркнула, что строительство многополярного мира идет с большими трудностями и правительствам ряда стран не хватает прямого общения в интересах людей.

«Война, которая ведется против России, не только экономическая, но и коммуникационная. Но мы открыты для сотрудничества в разных областях между нашими странами», – сказала посол.

Солидарность с Россией выразила и посол Никарагуа Альба Асусена Торрес.

«Передаю вам от Сандинитского фронта национального освобождения Никарагуа, от президента Никарагуа Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо братский привет и пожелания успехов. Никарагуа всегда вместе с Россией и всегда поддерживает узы дружбы и солидарности. Мы ждем вас в Манагуа, чтобы продолжать совместную работу. Мы вместе и обязательно продвинемся вперед, добьемся успехов, потому что правда – это то, что всегда побеждает», – заключила Альба Асусена Торрес.