Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»

В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».

На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.

«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.

Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.

Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.

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