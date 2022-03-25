Минобороны показало работу «Панцирь-С» в Херсонской области

Работу комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С» в Херсонской области Украины сняли на видео, ролик распространило Министерство обороны России.

«Ведем разведку воздушной обстановки, и если противник на нас нападает, мы, соответственно, на сто процентов отражаем эти цели. Данная машина способна поражать такие цели, как БПЛА, РСЗО, тактическую ракету «Точка-У», которая применялась недавно в Мелитополе», – цитирует РИА «Новости» заместителя командира батареи – начальника расчета.

Он пояснил, что закончил вуз недавно, и сообщил, что уже успел поразить 10 целей в ходе спецоперации на Украине. Начальник расчета добавил, что при недавнем налете «Градов» расчеты «Панцирь-С» отразили 23 ракеты из 24, одна из ракет просто «пролетела не туда».

Авиация и пехота ВС России постоянно прикрывается со стороны ПВО, указали в Минобороны. При отсутствии авиации армия Украины активно использует ударные беспилотники, «Грады» и тактические ракеты «Точка-У», указали в министерстве.

За прошлые сутки российские ПВО сбили в воздухе четыре украинских беспилотника над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 261 беспилотник.

Накануне ведомство публиковало уничтожение украинского зенитного ракетного комплекса управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь» в замедленной съемке.

Ранее Министерство обороны публиковало видео уничтожения истребителями-бомбардировщиками Су-34 украинской военной техники. До этого ведомство демонстрировало уничтожение склада ВСУ с помощью вертолетов Ка-52 с расстояния выше семи километров.

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