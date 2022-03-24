Ядерный центр в Лос-Аламосе заподозрили в курировании биологической программы США на Украине

Ядерный центр в Лос-Аламосе, где была разработана первая американская атомная бомба, являлся одним из научных кураторов военно-биологической программы США на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов заявил, что «масштабы программы впечатляют». Так, «непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний», передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, «научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта».

«Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – добавил Кириллов.

Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, в частности, что необходимо прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане. Он также допускал намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий

Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные об этих биолабораториях.

Однако президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.

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