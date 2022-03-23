Лавров заявил о необходимости прояснить интерес США к бывшим биолабораториям СССР в Казахстане

Интерес Пентагона к бывшим советским биолабораториям на территории постсоветских республик, в частности, в Казахстане, требует прояснений, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров заявил в ходе выступления в МГИМО, что «мы сейчас с нашими казахстанскими друзьями завершаем подготовку меморандума о сотрудничестве в сфере биологии (...) тот факт, что Пентагон интересовался этими вопросами, бывшими советскими лабораториями, чтобы их модернизировать, чтобы создавать новые какие-то объекты, он очень интересен и требует прояснения», передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы с Казахстаном обязательно решим эти вопросы», – сказал он.

Он добавил, что Россию больше всего беспокоит военно-биологическая деятельность США на пространстве бывшего СССР, хотя американские биолаборатории расположены по всему миру.

Касаемо совместного с Казахстаном меморандума, Лавров подчеркнул, что такая процедура была проведена с Узбекистаном, Таджикистаном, завершается с Арменией. Он выразил надежду на проведение такого процесса в ОДКБ.

«(Сотрудничество в этой сфере) нужно, чтоб у нас и для друг друга все было транспарентно, и в рамках ОДКБ все было транспарентно, и, я надеюсь, что мы доведем это до конца, как это мы сделали с таджикскими коллегами, узбекскими коллегами, с армянскими завершаем», – сказал он.

Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.