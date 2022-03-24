Нарышкин: На стороне России сама история

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на стороне России сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству и подлинной свободе.

«При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе», – передает ТАСС слова Нарышкина на втором заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Он также указал на необходимость доносить до россиян правду в условиях беспрецедентного давления извне.

«Сложившаяся обстановка, безусловно, требует координации усилий в области противодействия информационной агрессии. В условиях беспрецедентного давления извне необходимо доносить до наших граждан правду, тщательно разъяснять исторические предпосылки текущих событий», – сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что на стороне России сама история. «При этом у нас на вооружении подлинное историческое знание, основанное на тщательном осмыслении исторических процессов. На стороне России сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому, многополярному мироустройству, к подлинной свободе», – указал председатель РИО.

По мнению Нарышкина, в нынешние времена роль исторической науки кратно возрастает, усиливается потребность в долгосрочном прогнозировании. «Мы должны активнее развивать свою способность извлекать из прошлого полезные уроки, считывать угрозы и обнаруживать новые возможности. Необходимо и дальше крупными блоками вводить в научный и общественный оборот архивные документы. В фондах российских архивов отложилось колоссальное наследие, в том числе охватывающее все периоды недолгой истории украинской государственности», – добавил он.

Председатель РИО также отметил задачу оперативной оцифровки этих материалов, причем с применением в том числе технологий искусственного интеллекта. Нарышкин подчеркнул, что задачи комиссии в области исторического образованию сохраняют свою актуальность: «На повестке дня и возвращение в школы региональной истории, обеспечение содержательного и методического единства этого курса с курсом истории России».

Кроме того, Нарышкин указал на необходимость выработки новых форматов просветительской работы со школьниками. «Мы с сожалением вынуждены констатировать, что, несмотря на прилагаемые усилия, большинство молодых людей недостаточно хорошо знают историю Великой Отечественной войны, слабо ориентируются в исторических предпосылках текущих событий, – добавил он. – Предложил бы подумать над введением коротких, но обязательных учебных форматов, направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодых людей».

Ранее Нарышкин заявил, что решение о проведении спецоперации по защите Донбасса и укрепление безопасности России от потенциальной агрессии стало единственно возможным выходом.

Напомним, 16 марта Нарышкин заявил, что в данный момент решается судьба России, она никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.