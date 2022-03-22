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Песков: Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы стране
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Россия может использовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны, заявил в эфире телеканала CNN пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«У нас есть концепция национальной безопасности, она в открытом доступе, вы можете прочитать все причины, по которым может использоваться ядерное оружие. То есть если будет угроза существованию страны, то оно может быть использовано в соответствии с нашей концепцией. Других причин, упомянутых в этом тексте, нет», – цитирует его РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Эксперты: Россия жестко наказала Японию за поддержку Украины
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«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.
«В Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся темы мирного договора. Но, судя по опросам общественного мнения, большинство граждан Японии поддержат новые санкции против Москвы, даже если они нанесут им ущерб», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Валерий Кистанов. Ранее Москва вышла из ряда договоров с Токио и остановила диалог с Японией по вопросам заключения мирного договора.
«Выход Москвы из диалога по мирному договору, конечно, окажет свое воздействие на общую атмосферу двусторонних отношений, но я бы не стал его переоценивать», – заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов.
Он напомнил, что сам диалог по проблеме мирного договора не был плодотворным и не принес осязаемых результатов. «Это осознает не только российская, но и японская сторона. Поэтому с фактической точки зрения отказ от этого диалогового формата не будет означать ничего существенного», – отметил собеседник.
Ситуация улучшится, если будут достигнуты какие-то договоренности у России с США и другими странами G7, подчеркнул собеседник. «Здесь не нужно строить никаких иллюзий. Отношения между Москвой и Токио определяются отношениями России с «Большой семеркой», – заключил Стрельцов.
В свою очередь эксперт общества «Россия – Япония» Олег Казаков считает произошедшее провалом дипломатии. «Политические вопросы, которые не относятся напрямую к сотрудничеству двух стран, оказали такое воздействие, что в ближайшее время будет стагнация, если не деградация, отношений между Москвой и Токио», – подчеркнул аналитик, отметив, что ущерб для экономик обеих стран будет заметным.
Более того, в Токио могли не ожидать, что ответные санкции России коснутся мирного договора,
считает руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. «Кисида в феврале проводил телефонные переговоры с Путиным. Тогда они договорились продолжить сотрудничество по вопросу мирного договора, включая территориальную проблему. Когда же грянул кризис на Украине, переговоры зашли в тупик. Сам Кисида признал, что теперь проблема Украины оттесняет договор на второй план», – пояснил эксперт.
Аналитик также напомнил, что в Японии сейчас развернута мощная антироссийская кампания. «Мне кажется, это доходит до истерики, когда произведения Чайковского удаляют из репертуаров оркестров. Судя по опросам общественного мнения, большинство граждан поддержат санкции против Москвы, даже если они ударят по ним. Таковы реалии», – отметил политолог.
Кроме того, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал решение Москвы «исторически оправданным, назревшим и справедливым». «Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», – напомнил
политик.
«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», – добавил Медведев.
«Гораздо важнее настойчиво заниматься развитием Курил. За последние годы мы вдохнули в них новую жизнь. Я неоднократно посещал наши острова, принимал решения об их поддержке, видел реальные изменения к лучшему – от школ до дорог и аэропортов. Но что еще важнее – это видят люди, живущие там. Так будет и впредь!» – полагает зампред Совбеза России.
Ранее Россия в ответ на введенные Японией санкции в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине вышла из диалога по мирному договору. МИД России указал на «невозможность обсуждать» документ с государством, «занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России».
Кроме того, Москва запретила безвизовый въезд японцам на Южные Курилы, прервав таким образом действие соглашений от 1991 и 1999 годов. Помимо этого, Россия приняла решение о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Также Москва решила заблокировать продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса», – подчеркнули в МИД РФ.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что такие шаги Москвы были вынужденными. «Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора. Это не наш выбор...» – написал парламентарий в своем Telegram–канале.
Жители Курильского района также поддержали решение об обнулении переговоров с Японией,
об этом рассказал глава муниципального образования Вадим Рокотов. «Та позиция, которую в современной ситуации заняла Япония, недопустима. Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», – отметил он.
Тем не менее такая реакция России, судя по всему, стала неожиданностью для Токио. «Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с ответными санкциями России)», – заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер–министр Фумио Кисида.
Отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась». «Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – цитирует его РИА «Новости».
Попытки Москвы связать переговоры по мирному договору с реакцией Токио на события на Украине несправедливы и недопустимы, соответствующая позиция была передана послу России в Японии Михаилу Галузину, заявил в свою очередь глава японского МИД Есимаса Хаяси. Япония направила протест России, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
При этом простые жители Японии назвали ответ России ожидаемым и призвали Токио действовать осторожнее. К примеру, читатели информагентства Kyodo назвали такие шаги Москвы «серьезной угрозой, вызовом и «черной меткой».
«Сейчас, если японское правительство разорвет эти отношения, это будет плохо и для Украины, и для всего мирового сообщества»; «Думаю, Японии не следует лишний раз раздражать Россию. Ведь мы вполне можем стать очередной российской целью. И отбиться нам будет нечем», – гласят комментарии пользователей.
Напомним, Япония претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора.
В апреле 2013 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ (это был первый официальный визит японского главы правительства в Россию с 2003 года). Было принято заявление о развитии российско-японского партнерства, передает ТАСС. Однако уже в марте 2014 года Япония присоединилась к санкциям, введенным США, Канадой и Евросоюзом в отношении России в связи с ситуацией на Украине.
Тем не менее в 2016 году лидеры России и Японии провели четыре встречи, в том числе 15-16 декабря состоялся первый за одиннадцать лет официальный визит Путина в Японию, который стал прорывным событием для двусторонних отношений. Стороны подписали 12 межправительственных и межведомственных документов, а также 68 коммерческих договоров.
В ноябре 2019 года Путин и Абэ в Сингапуре на полях саммита АСЕАН условились активизировать переговорный процесс по мирному договору. Однако вся нарастающая активность быстро сошла на нет, когда Абэ на посту премьера сменил Есихидэ Суга, на место которого через год пришел Фумио Кисида. Оба делали абстрактные заявления о необходимости решить все споры с Россией, но при этом ни тот, ни другой не провели ни одной встречи с Путиным.
Стоит напомнить также, что уже в январе нынешнего года Кисида в беседе с президентом США Джо Байденом пообещал предпринять решительные действия в случае нападения России на Украину, а месяц спустя палата представителей парламента Японии приняла резолюцию о поддержке украинского народа, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему всего за полтора года Япония из доброжелательного соседа России превратилась в сторонника жесткой конфронтации.
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Премьер Японии назвал «неприемлемо жестким» ответ России на санкции
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Решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким, абсолютно неоправданным и недопустимым», заявил в ходе слушаний в верхней палате парламента страны премьер-министр Фумио Кисида.
«Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест (в связи с этим решением)», – цитирует его РИА «Новости».
Вместе с этим, отвечая на вопрос парламентария относительно позиции Токио по вопросу территорий и мирного договора, Кисида подчеркнул, что «позиция правительства Японии в отношении разрешения территориального вопроса и заключения после этого мирного договора не менялась».
«Вместе с этим, как я и говорил раньше, в свете событий на Украине, диалог с Россией сейчас невозможен», – добавил он.
Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору в связи с занимающей государством откровенно недружественной позиции и стремящейся нанести ущерб интересам нашей страны.
Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове
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Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.
«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.
Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».
«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.
По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».
Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».
При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.
«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.
Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
Никаких спецструктур, которые бы занимались созданием или реформированием органов власти на Украине, Россия не создает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь об освобожденных российской стороной от националистов территорий.
«Никаких структур не создается на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры».
Грузия отказалась вести разговор о военном нейтралитете
Грузия не намерена отказываться от курса в НАТО, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, комментируя дискуссии о возможном нейтралитете в связи с украинскими событиями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У нас долгая совместная история с НАТО. Многие наши представители отдали жизни вместе с натовцами за международную безопасность. Среди стран, не являющихся членами НАТО, наша контрибуция самая значительная», – сказал он.
Признав, что процесс вступления Грузии в НАТО может растянуться во времени, первый зампред парламента Грузии подчеркнул, что «страна не поменяет своей позиции и международного курса, в усилении которого вложено так много энергии и жизней».
«Грузия не начнет разговор о нейтралитете», – заявил Георгий Вольский.
При этом, по его словам, Грузия готова обсуждать с партнерами, «с которыми сотрудничает и совместно воюет и с кем намерена быть в будущем», вопросы региональной и международной безопасности.
«Мы надеемся, что наш путь в НАТО будет безопасным. Наши партнеры способны эту безопасность обеспечить», – заявил он.
В свою очередь, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «внешнеполитический курс Грузии твердо определен».
«Если Запад и международные партнеры разработают для Украины дополнительные гарантии на будущее для обеспечения ее мирного развития и безопасности, то такие гарантии будут нужны и Грузии», – подчеркнул он.
США ввели санкции против Китая
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Администрация Соединенных Штатов Америки вводит санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его приделами, «в том числе в США», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Сегодняшние меры накладывают визовые ограничения на официальных лиц КНР, которые считаются причастными к или ответственными за политику или действия, направленные на подавление верующих и последователей духовных практик, представителей этнических меньшинств, диссидентов, правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, лидеров гражданского общества и мирных протестующих в Китае и за его пределами», – говорится в заявлении чиновника, распространенном пресс-службой ведомства. Глава Госдепа также заявил о готовности США и далее «использовать дипломатические и экономические меры», сообщает ТАСС.
В частности, Блинкен обвинил Пекин в преследованиях уйгурских активистов, назвав «геноцидом и преступлением против человечности» политику Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, глава Госдепартамента заявил о нарушении властями КНР основных свобод в Гонконге и репрессиях в Тибете.
В свою очередь пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать введенные Госдепартаментом рестрикции заявил, что американские санкции против китайских чиновников серьезно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.
«Так называемых проблем с правами человека в Китае, как утверждает американская сторона, не существует. Свобода религии, свобода прессы и другие права китайского народа полностью защищены. Какие бы ограничения ни вводили США в отношении китайских чиновников под тем или иным предлогом, они серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и вмешиваются во внутренние дела Китая. Китай решительно выступает против них», – сказал он.
Напомним, власти США заявляют, что действия Китая в отношении уйгуров – жителей Синьцзян-Уйгурского района – можно называть «геноцидом». Китайская сторона отвергает все обвинения.
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
В КТК допустили остановку отгрузки нефти через Новороссийский порт
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В случае обнаружения дефектов при проверке выносных причальных устройств (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти, заявил глава компании Николай Горбань.
«Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – цитирует Горбаня РИА «Новости».
Он пояснил, что возможна остановка отгрузки вплоть до остановки перекачки в случае обнаружения каких-либо дефектов на ВПУ. При этом поломка одного причала не помешает справиться с заявками на отгрузку нефти, говорит он.
«Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объемами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдет чего-либо еще с одним из ВПУ», – сообщил Горбань.
К повреждениям ВПУ привел сильнейший пятибалльный шторм и порывы ветра скоростью до 37 метров в секунду в Новороссийске, сообщил телеканал «Россия 24». В связи с этим КТК выводит ВПУ-3 из работы из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов для ремонта.
КТК – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода, протяженностью более 1,5 тыс. км. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.
КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.
Ранее во вторник Горбань сообщил, что выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на ВПУ-3 в Новороссийске не допущено.
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Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
СМИ: Спасатели не обнаружили тела пассажиров разбившегося в Китае Boeing
Спасатели пока не нашли выживших или тела пассажиров и членов экипажа разбившегося на юге Китая Boeing 737, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на спасателей.
«К настоящему времени, по сообщениям спасателей, на месте происшествия обнаружены обломки разбившегося самолета, однако пропавших без вести пока не обнаружено», – сообщил телеканал в 9.50 утра (4.50 мск), передает РИА «Новости».
Поисково-спасательные работы продолжаются. Отмечается, что горная местность создает большие трудности для поисковой работы.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
Роскосмос решил запустить другие спутники на построенных для OneWeb ракетах
Россия выведет из проекта шесть ракет «Союз», предназначавшихся для запуска спутников OneWeb, они будут использованы для пусков по федеральной программе и для других заказчиков, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец.
«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», – передает РИА «Новости» слова Струговца.
Он уточнил, что «Союзы» будут использованы госкорпорацией для обеспечения пусков по федеральной программе, а также в интересах других заказчиков.
Ранее Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США в ответ на введенные санкции. Также Роскосмос отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.
До этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена о санкциях в отношении российской космической отрасли, посоветовал проверять тех, кто генерирует санкции, на болезнь Альцгеймера.
Напомним, 8 марта Рогозин заявил, что десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb.
Касперская рассказала о покинувших Россию «табунах» IT-специалистов
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Большое число ИТ-специалистов покинули Россию в конце февраля–начале марта, выехав в основном в ближнее зарубежье, но многие из них не уволились и в скором времени вернутся в страну, чтобы остановить «утечку» государству нужно проводить пиар-кампании, считает глава группы InfoWatch Наталья Касперская.
«Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля–начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, при этом очень многие не увольняются… я думаю, они посидят-посидят и вернутся», – сказала Касперская, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике, передает РИА «Новости».
По ее мнению, для восстановления ситуации нужны не столько материальные меры, а меры пропаганды, успокоения и другие пиар-мероприятия. «Потому что это связано не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном «железе», такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать. А в целом я считаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных компаний, надо не упустить эти возможности», – добавила она.
Что касается мер поддержки ИТ-отрасли в целом, то их на данный момент достаточно, нужно просто их реализовывать, полагает Касперская. «Самая большая проблема сейчас – в финансировании, изменятся привычные контракты, некоторые заказчики начали «морозить» бюджеты, опасаясь неопределенности ситуации. В этой связи государственная поддержка на этот переходный период очень важна. Дальше, я думаю, все выровняется, но пока это нужно», – пояснила Касперская.
Получение льготных кредитов пока также остается проблемным, указала Касперская. «По кредитам непонятно, как будут распределяться деньги, несколько наших компаний уже обращались в банки, пока получают предложения под 22–23%, под 3% – пока не видно. Значит нужна совместная работа в этом направлении», – заключила она.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры оперативно подготовить предложения по поддержке российских IT-специалистов как в России, так находящихся за рубежом и планирующих свое возвращение.
Эксперт предупредил о намерении Запада передать замороженные российские активы Киеву
Запад намерен передать замороженные российские активы Украине, чтобы этого не допустить, надо оспаривать каждое решение и арест, выразил мнение председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов.
«В краткосрочной перспективе шансы у России вернуть в ближайшее время свои деньги весьма незначительны. Для этого потребуется полностью урегулировать ситуацию на Украине с учетом позиций всех трех сторон, включая и cтраны Евросоюза. Кроме того, остро стоит вопрос – кто будет компенсировать ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, и у Запада есть, к сожалению, намерения, передать замороженные активы Украине», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом специалист отметил, что для Банка России заморозка активов означает ограничение возможности использовать ресурсы для проведения валютных интервенций в поддержку рубля и для погашения внешних долговых обязательств.
«ЦБ сейчас предстоит титаническая юридическая и политическая работа по защите права распоряжаться своими активами. И госпожа (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина, при которой данная ситуация стала в принципе возможной, была оставлена на своем посту, в том числе, для проведения «работы над ошибками», – добавил Богданов.
В минувшее воскресенье власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.
Ранее сообщалось, что в связи с санкциями, введенными против России из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов).
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.
Эксперт: На рынке нефти может подняться «идеальный шторм»
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«Эта авария усугубит дефицит нефти на мировом рынке и, скорее всего, толкнет цены вверх. Это событие, к сожалению, совпало с другими факторами, вроде бомбардировок саудовских нефтепромыслов и постоянных угроз ввести эмбарго на российскую нефть», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее шторм в Новороссийске повредил нефтеналивные терминалы Каспийского трубопроводного консорциума.
«Повредились два из трех выносных терминала, по сути это плавающие выносные терминалы. Танкер подходит и через них загружается нефтью. Такие системы созданы для того, чтобы танкеру не приходилось швартоваться непосредственно к берегу. Там три трубы и одна из них теперь уже точно уйдет на ремонт. Вторую трубу обследуют – скорее всего, она тоже потребует ремонта. В итоге загрузка танкеров, видимо, замедлится в 4–5 раз», – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Экономист напомнил, что на мировом рынке и так уже существует дефицит, а теперь весьма крупный игрок – Казахстан – сократит поставки, по крайней мере из Новороссийска. «Именно Казахстан использовал этот терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Он поставлял отсюда около 60 млн тонн. Конечно, он еще может перенаправить нефть на Усть-Лугу или на Баку, но потребуются и время, и дополнительные затраты. В любом случае, авария усугубит дефицит на мировом рынке и, вероятно, толкнет цены вверх», – предположил Юшков.
«Это событие совпало с другими факторами. Например, хуситы бомбардируют нефтепромыслы в Саудовской Аравии. В Евросоюзе постоянно обсуждается, вводить ли эмбарго против российской нефти. Мы видим, что в Европе при этом происходят постоянные забастовки. Там уже рекордные цены на топливо, как и в США. Если события на КТК совпадут с другими факторами, поднимется «идеальный шторм», и цены могут взлететь к 140–150 долларам за баррель. Очень неудачный момент – целый ряд факторов совпали в одно и то же время», – считает Юшков.
«При нормальных условиях, если не будет шторма на море, ремонт одного агрегата продлится от двух недель. Если будет признано, что повреждены два агрегата, то уйдет четыре–пять недель. Если ремонт будет завершен успешно, через несколько недель КТК опять сможет отгружать танкеры с казахской нефтью», – пояснил экономист.
Ранее стало известно, что аномальный шторм в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума привел к серьезным повреждениям инфраструктуры этого крупнейшего нефтяного хаба. Как передает НТВ, смещены силовой каркас и защита одного из трех выносных причальных устройств. Сейчас специалисты, включая водолазов, оценивают последствия случившегося. По предварительным данным, повреждения действительно серьезные.
Глава КТК Николай Горбань сообщил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум несколько недель: «Минимальный срок ремонта – три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров».
По его словам, возможна остановка отгрузок нефти. «Пока два ВПУ (выносные причальных устройства) в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ», – добавил глава КТК.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, организовано проведение проверки, разлива нефтепродуктов не произошло.
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