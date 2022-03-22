В Россию с Украины прибыли около 360 тыс. беженцев

Порядка 360 тыс. беженцев прибыли в Россию с 18 февраля, поток беженцев увеличивается, за прошлые сутки в Россию въехало 16 тыс. человек, заявил статс-секретарь – замглавы МЧС Алексей Серко.

«Порядка 360 тыс. беженцев прибыло в Россию с 18 февраля. Из них примерно 22 тыс. разместились в пунктах временного размещения, остальные разъехались по родственникам, знакомым, кто-то уехал обратно», – передает РИА «Новости» слова Серко на заседании социального комитета во вторник.

Он также уточнил, что одна треть беженцев получила выплаты от России. «Это связано с тем, что нужна (банковская) карточка, нужно открыть счет, должно быть подтверждено, что он пересек границу», – сказал представитель МЧС.

Серко также уточнил, что за вчерашние сутки границу с Россией пересекло порядка 16 тыс. человек. По его словам, поток беженцев увеличивается.

«В основном это женщины с детьми, пожилые люди», – отметил Серко.

Ранее В ООН заявили о 10 млн беженцев на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.