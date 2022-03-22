Россияне назвали операцию на Украине точкой в войне на Донбассе

Военная операция России на Украине завершает восьмилетнюю войну националистов по уничтожению мирного населения Донбасса, считают более 71% респондентов, опрошенных V-Project.

Около 17% опрошенных заявили, что скорее не согласны с таким утверждением. В сервисе социальных опросов отметили, что примерно за две недели количество людей «скорее не согласных с утверждением» снизилось. «Значит, мы наблюдаем постепенную трансформацию общественного мнения и степень согласия растет», – пояснили в V-Project, сообщает РАПСИ.

Свое согласие с тем, что против спецоперации на Украине преимущественно выступает прослойка наиболее состоятельных лиц, имеющих тесные связи в странах Запада, выразили более 67% россиян. Количество придерживающихся такого мнения за последние две недели выросло на 11%. Лишь 16% участников опроса не согласны с этим тезисом.

Также около 70% участников исследования согласились с тем, что мира с Украиной нельзя достигнуть без денацификации украинской власти, 13% опрошенных уверены в обратном.

Более 31% респондентов заявили о доверии информации официальных российских медиаресурсов о российской спецоперации на Украине, в свою очередь 32% безусловно верят корректным источникам информации. «Вывод здесь напрашивается следующий: россияне умеют и хотят получать качественную информацию из проверенных медиа и СМИ. Им важно, чтобы за каждой новостью стоял авторитетный источник особенно по такой сложной теме, как спецоперация», – пояснили в сервисе социальных опросов. Процент людей, которые безусловно не доверяют официальным медиаресурсам, продолжает снижаться и почти с 18% достиг отметки в 12%.

Кроме того, 43% опрошенных заверили, что в социальных сетях им чаще попадаются материалы, в которых поддерживается Россия и критикуются украинские власти. Только 22% респондентов находят в сети статьи и новости, где поддерживается деятельность Зеленского и нацистский режим. «Важно отметить, что с 10 марта число людей, встречающих контент, где поддерживаются власти Украины, уменьшилось почти на 5%», – заключили в V-Project.

Исследование проведено методом онлайн-опроса по потоковой выборке, объем которой составил 13,9 тысячи человек. Все респонденты совершеннолетние и проживают на территории России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.