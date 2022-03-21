Генпрокуратура объяснила отсутствие наказаний за пользование Facebook и Instagram

Российских пользователей Facebook и Instagram не намерены наказывать за обход блокировок, заявил представитель Генпрокуратуры в Тверском суде Москвы.

«Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta», – цитирует прокурора РИА «Новости».

Он уточнил, что после запрета будет техническая возможность обойти блокировку, а у многих россиян есть аккаунты в этих социальных сетях.

«Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности», – приводит слова прокурора ТАСС.

Вместе с тем Meta будет запрещено вести в России коммерческую деятельность в случае признания экстремистской организацией.

«Речь идет о запрещении деятельности компании, ее бизнес-структур», – пояснил прокурор.

Представитель ведомства уточнил, что на WhatsApp требование о запрете не распространяется «ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации».

В иске о признании компании экстремистской указывается, что в соцсетях в открытом доступе были «фото Адольфа Гитлера, нацистской атрибутики, религиозный экстремизм, призывы к несогласованным акциям».

С началом спецоперации на Украине появились многочисленные агитационные материалы «с призывом к убийству российских граждан, в том числе военнослужащих», подчеркнул прокурор.

Ранее в понедельник Meta отказали в откладывании рассмотрения иска о запрете деятельности по статье об экстремизме.

Также суд отказался прекратить рассмотрение иска о запрете деятельности Meta. Прекратить иск просили адвокаты. По их мнению, у суда нет полномочий для рассмотрения иска, поскольку Meta – иностранная компания, и иск должен рассматриваться по месту ее регистрации – в США.

Напомним, Роскомнадзор 11 марта ограничил доступ к Instagram на территории России из-за того, что компания Meta разрешила призывать к насилию в отношении российских военных.

Генеральная прокуратура требовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.