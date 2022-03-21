Украинские власти запретили водителям использовать видеорегистраторы

Власти Украины запретили водителям пользоваться видеорегистраторами, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», – приводит слова Геращенко ТАСС. Он уточнил, что запрет действует во всех регионах Украины.

Накануне официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что авиация ВС России за день поразила 89 военных объектов Украины, в том числе четыре командных пункта и 65 мест скопления боевой техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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