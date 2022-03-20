НАТО намерено не выпустить военный конфликт за пределы Украины

Страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса, заявил генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины. Поэтому мы значительно нарастили военное присутствие на восточном флаге альянса», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг добавил, что союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике, передает РИА «Новости».



Он отметил, что помимо этого страны-члены альянса вводят беспрецедентные по своему масштабу санкции против России, которые призваны заставить Москву «уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины».

Генсек альянса также прокомментировал возможность введения бесполетной зоны над Украиной, в поддержку которой активно выступает официальный Киев. «Альянс поддерживает Украину. В то же время чрезвычайно важно, чтобы мы не допустили перерастания данного конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией», – указал Столтенберг.

В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.

Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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