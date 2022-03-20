Рост цен на продовольствие в США объяснили санкциями против России

Американские эксперты ожидают роста стоимости продовольственных продуктов в США в 2022-м и 2023-м годах из-за введенных против России санкций в связи с событиями на Украине, кроме того, возникнут трудности в сфере сельского хозяйства, говорится в статье, опубликованной в The Washington Post.

«По словам аналитиков, хотя лишь небольшую долю продовольственных продуктов, которые потребляют в США, ввозят из-за границы, по большей части из Мексики и Канады, последствия конфликта на Украине приведут к дальнейшему росту цен на продовольствие, они останутся высокими и в следующем году. А поскольку Россия является крупным производителем удобрений и других химических веществ, используемых в сельском хозяйстве, конфликт, вероятно, повлияет на то, что в этом году будут выращивать в США», – приводит текст публикации ТАСС.

В статье приводится комментарий аналитика американской исследовательской компании Gro Intelligence, специализирующейся на вопросах продовольственной безопасности, Уильяма Оснэто. Он отметил, что еще до конца февраля предложение на мировом рынке пшеницы было наиболее ограниченным за последние 14 лет. Как констатируется в публикации, с 25 февраля фьючерсы на поставки пшеницы выросли в цене на 29%, кукурузы – на 15%, а соевых бобов – на 6%.

Издание констатирует, что в США нет дефицита пшеницы, однако ее стоимость будет повышаться вслед за ценами на мировом рынке. Говоря о трудностях для американских фермеров, профессор Сиракьюзского университета (штат Нью-Йорка) Патрик Пенфилд, занимающийся проблемами цепочек поставок, отметил: «Проблема номер один – это стоимость энергоносителей, затем стоимость удобрений, поскольку Россия является вторым по величине поставщиком. Затем химические вещества, которые требуются фермерам для почвы». «Фермеры столкнутся с ростом цен во всех сферах», – подчеркнул специалист.

Ранее глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия и призвал немцев есть меньше мяса.

Напомним, в среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. В прошлый четверг американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.

Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД