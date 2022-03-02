Басурин заявил о блокаде Мариуполя

Украинский город Мариуполь полностью блокирован, заявил замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире «России 1».

«Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и к Вооруженным силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина», – цитирует Басурина ТАСС.

По его словам, украинские силовики не выпускают мирное население из города.

Ранее в среду Басурин заявлял, что в городе может начаться гуманитарная катастрофа – не будет света и питания.

«Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридор. Если есть все-таки сознание нормальное, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял», – отмечал представитель Народной милиции ДНР.

До этого в ДНР сообщали, что националисты в украинском городе Волноваха, расположенном недалеко от Мариуполя, принялись стрелять по выходящим с белым флагом мирным жителям.