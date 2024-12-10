FT: Украина признала проблемы с укреплениями и деморализацию ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские чиновники и командиры признают, что усилия по строительству укреплений столкнулись с серьезными трудностями, сообщает РИА «Новости».

Задержки и отсутствие координации в процессе закрепления оборонительных позиций, как стало известно, способствуют падению боевого духа среди украинских военных. Это происходит на фоне стремительного продвижения российских войск на востоке Украины.

По словам бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, проблемы с укреплениями являются еще одним фактором, который деморализует войска. Он подчеркнул, что финансирование рассредоточено по разным регионам, и нет единого ответственного за качество и планирование работ.

Строительство укреплений затягивалось с самого начала, так как в Киеве надеялись на успешное контрнаступление. Однако после его провала в ноябре 2023 года произошли дополнительные задержки из-за отсутствия координации и случаев коррупции. Примером таких проблем стала ситуация в Днепропетровской области, где на укрепления было потрачено 7,3 млн долларов за год, но результаты оказались недостаточными.

Репортер Financial Times, посетивший строящиеся позиции в Днепропетровской области, отметил, что подготовлено лишь несколько укреплений и противотанковый ров. Многие позиции остаются незавершенными или заброшенными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военный сообщил, что ВСУ начали рыть окопы в радиационной зоне Чернобыля. Днепропетровскую область готовят к возможному приходу российских войск, предпринимая меры по укреплению обороны. Киев не выделил Сумской и Черниговской областям финансирование на фортификационные работы, что может ослабить их оборонные способности.