Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.
На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.
Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.
Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.