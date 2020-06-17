Экс-мэр Владивостока сменил колонию из-за ослабленного режима содержания

Осужденный за коррупционные преступления бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев переводится в одну из колоний Хакасии после выявленного Генпрокуратурой ослабления режима содержания в Приморье, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин.

«Его везут <...> в одну из колоний Хакасии. <...> Согласно российскому законодательству, по прибытии в колонию он может сообщить письмом или телефонным звонком с таксофона своим родственникам о том, где он находится», – приводит слова Найдина ТАСС.

Он также добавил, что не располагает информацией о том, когда Пушкарев прибудет в Хакасию.

Найдин добавил, что в колонии в Приморье, где содержался Пушкарев, не выявлено случаев заражения коронавирусом, и Пушкарев, садясь в поезд, был здоров. По словам председателя ОНК, в колонии в Спасске-Дальнем Пушкарев был трудоустроен.

Напомним, в апреле 20019 года суд признал Пушкарева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

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