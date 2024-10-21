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Экс-мэр Владивостока Пушкарев заключил контракт с Минобороны
Игорь Пушкарев, осужденный за коррупцию, подписал контракт с Минобороны России
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, ранее осужденный за коррупцию, заключил контракт на военную службу с Министерством обороны России, подтвердил его адвокат.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который ранее был осужден за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, подписал контракт о военной службе с Министерством обороны России, передает ТАСС. Эту информацию подтвердил адвокат Пушкарева Руслан Омельченко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу, Генеральная прокуратура подготовила иск к нему на сумму 3,2 млрд рублей, а после выявленного ослабления режима содержания в Приморье его перевели в одну из колоний Хакасии.