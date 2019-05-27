Генпрокуратура подготовила иск к экс-мэру Владивостока Пушкареву

Генеральная прокуратура подготовила иск к бывшему главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

В Генпрокуратуре отметили, что основанием стали результаты проверки соблюдения Пушкаревым требований законодательства при заключении контрактов по закупке строительных материалов для муниципальных нужд, передает ТАСС.

«Основанием послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»). В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 млрд рублей», – отметили в Генпрокуратуре.

«По ее результатам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем. Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в апреле 2019 суд приступил к вынесению приговора Пушкареву за взятки в особо крупном размере. По данным следствия, с 2008 по 2015 годы Пушкарев за взятки в 75 млн рублей помогал различным компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог.

В итоге Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей.

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