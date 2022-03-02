Рогозин охарактеризовал попытку взломать спутники как casus belli

Вывод из строя спутников – это casus belli, однако попытка хакерской атаки на российские аппараты отбита, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Хочу предупредить тех, кто пытается этим заниматься, что это – преступление, которое должно очень жестко наказано, потому что выведение из дежурства космической группировки любой страны – это так называемый casus belli, то есть повод к войне», – сказал Рогозин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что были попитки пробиться в ЦУПы, но система госкорпорации их «поглотила и отбила». Роскосмос намерен искать тех, кто пытался напасть, после чего передать данные о них спецслужбам для возбуждения уголовных дел.

Также глава компании предупредил, что если британская OneWeb не предоставит гарантии неприменения ее спутников в военных целях, то аппараты не будут запущены.

«Требуем предоставить исчерпывающие юридические гарантии того, что компания OneWeb не будет использовать эти спутники в военных целях, не будет предоставлять эти сервисы соответствующим военным ведомствам. У нас есть время до 4 марта, до 21.30... когда работы по организации пуска будут необратимы. Если... мы не получим такого подтверждения от наших партнеров, ракета будет снята со старта, а спутники отправлены в монтажный центр», – подчеркнул Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что сообщения о потере контроля над спутниками не соответствует действительности.