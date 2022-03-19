Последняя группа белорусских дипломатов покинула Украину

Генерал ВДВ объяснил, почему не применялось десантирование с самолетов в Гостомеле

Во время операции по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле не применялось десантирование с самолетов, так как в этом не было необходимости, объяснил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.

«Десантники великолепно справляются с поставленными задачами по захвату важных объектов с применением других вариантов доставки войск. Задействуются при необходимости вертолеты, когда требуется оперативность при выполнении задач, большей частью это продвижение по земле на бронетехнике – стремительными рейдами в тыл противника. Здесь присутствует и элемент безопасности, ведь в первые дни специальной операции украинские средства ПВО не были выведены из строя и существовал риск их воздействия на военно-транспортные самолеты», – рассказал генерал.

При этом Шпак добавил, что «не было необходимости в высадке крупного оперативного десанта на глубину в 100 километров, с задействованием большого количества самолетов военно-транспортной авиации (ВТА).

По его словам, операцию провели силами в 200 человек, которых скрытно перебросили вертолетами с территории Белоруссии. «Там расстояние всего километров 60-70, подлетное время минут 20», – сказал он.

По словам генерала, все случилось неожиданно для украинских военных. «А это уже залог успеха. Парашюты даже в ночном небе были бы демаскировкой и могли попасть под огонь неприятеля. Опять же средства доставки в виде самолетов ВТА было бы проще обнаружить», – отметил он.

Также Шпак объяснил, почему операция по захвату десантниками аэродрома «Антонов» в Гостомеле называется одной из самых успешных. «Там взлетно-посадочная полоса позволяет принимать тяжелые военно-транспортные самолеты всех типов. В стратегическом плане это важный объект, который нужно было именно взять под контроль, а не разрушить, его еще можно использовать для переброски наших войск и боевой техники. Там же находится и крупный авиазавод с большими производственными мощностями, где можно наладить производство самолетов», – сказал он.

Генерал добавил, что Гостомель находится на левой стороне Днепра, напротив Киева. «То есть нашим войскам уже не требуется форсировать водную преграду, чтобы выйти к нему по суше, там уже все контролируют российские десантники», добавил он.

По словам Шпака, операция оказалась уникальной, как раз «в стилистике ВДВ». «Десант ограниченными силами высадился на аэродроме, занял ключевые точки для обороны объекта и принял бой в ожидании подкрепления. Все как по учебнику, так учат в ВДВ. Прибавить к этому можно высочайший профессионализм и мужество десантников, которые смогли выполнить задачу и противостояли превосходящим силам противника», – заметил он.

Резюмируя, генерал отметил прекрасный результат операции. «Результат прекрасный – захват стратегически важного аэродрома, плюс взятие под контроль мостов через Днепр в районе Киева, которые националисты планировали взорвать. Оценка – «отлично»!», – заключил Шпак.