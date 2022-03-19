Лавров назвал фикцией консенсус в НАТО и ЕС по санкциям против России

Консенсус в НАТО и ЕС по санкциям – фикция, там присутствует круговая порука, заявил глава МИД России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«Мы исходим из того, что наши друзья – это равные нам люди, государства и страны, и партии политические. В отличие от западных структур, где демократии маловато. Да, там придумали консенсус в НАТО и Евросоюзе, но этот консенсус – фикция», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

«Потому что когда очередные санкции еще принимали до нынешнего этапа, в развитие нашего геополитического пространства, с 2014 года была целая серия этих санкций на ровном месте. Вроде бы все уже произошло: и Крым, и Донбасс, минские договоренности. Каждые полгода новые санкции накидывали», – добавил министр.

По его словам, европейские коллеги один на один говорили, что понимают, что санкции – глупость и путь в никуда, но существует консенсус.

«Я сказал одному, что консенсус означает, что если хотя бы один против, то решения нет. Если ты против, то скажи об этом. Это такая круговая порука», – считает Лавров.

Он подчеркнул, что подавляющая часть стран мира санкции против России не объявляла. По его словам, американцы сейчас «руки потирают» по поводу того, что против России проголосовала 141 страна на Генассамблее ООН.

«Но из этих 140 с чем-то стран, которые голосовали по американской указке, никто, кроме Запада, никто санкции не ввел. Подавляющее большинство страны мира никаких санкций против России не объявляет», – отметил Лавров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал положительное действие санкций Запада на Россию.

Напомним, представитель Госдепа высокого ранга заявила, что многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему санкции против России напугали союзников США – Саудовскую Аравию, которая готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.