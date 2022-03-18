В США назвали условие для отмены санкций против России

СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС

Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.

По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.

По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.

«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.

По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.

«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.

В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.