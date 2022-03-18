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В США назвали условие для отмены санкций против России
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Многие санкции против России будут отменены в случае прекращения российской спецоперации на Украине, а также при восстановлении суверенитета, территориальной целостности и независимости республики, заявила в пятницу представитель Госдепартамента высокого ранга.
«Я бы просто сказала, что санкции не предназначены для того, чтобы быть перманентными. Они являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <…>, перестанут использовать», – цитирует ТАСС представителя Госдепа.
Ранее конгрессмены США проголосовали за приостановку «нормальной торговли» с Россией.
Напомним, беспрецедентных по масштабу санкций, которые ввели США против России, испугались союзники США. В результате Саудовская Аравия уже готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
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СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
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США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
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Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на импорт в страну урана из России, сообщил один из авторов документа сенатор Джон Баррассо.
Баррассо призвал «навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», так как деньги от них идут на «жестокую и неспровоцированную войну на Украине». По мнению республиканцев, «запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним». Запрет на импорт урана, по замыслу сенаторов, должен как лишить Россию средств, так и способствовать развитию производства урана в США.
Сенатор Синтия Ламмис отметила, что в ее штате Вайоминг есть «более чем достаточные запасы урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке». По ее словам, в США могут «добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон не ввел запрет на уран одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно.
Госдеп пообещал Украине советские или российские системы ПВО
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Соединенные Штаты работают с союзниками и партнерами над предоставлением Украине систем ПВО российского или советского производства, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем воплощать в жизнь решения, чтобы помочь украинским партнерам получить противовоздушные системы дальнего действия и боеприпасы, необходимые для этих систем. Я не могу полностью вдаваться в детали, но мы продолжаем работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить новую помощь Украине, включающую советские или российские системы ПВО и необходимые боеприпасы [к ним]», – приводит слова главы пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.
По словам Прайса, эти системы украинцы уже использовали. «Мы приветствуем помощь от стран в мире. Более 30 стран предоставили Украине оборонительную помощь. Госдепартамент США одобрил предоставление американской техники из 14 стран», – отметил представитель ведомства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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СМИ: США изучают возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет
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Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине американских высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе США.
Отмечается, что США изучают предоставление Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые могут применяться для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники, передает РИА «Новости».
Телеканал CNN во вторник со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США пытается определить, у каких стран есть советские C-300, изучает способы доставки комплексов на Украину.
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине
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Российская сторона требует от Вашингтона в максимально короткие сроки раскрыть информацию о военно-биологической активности в лабораториях на территории Украины, заявило посольство России.
«О каких мирных исследованиях идет речь, если за всеми работами стоит Пентагон», – заявило посольство, указав, что обвинения США в адрес России в якобы нарушениях Конвенции о запрещении химоружия не выдерживают критики. При этом сами США, как указали в посольстве, не соблюдают свои обязательства, передает РИА «Новости».
Москве «достоверно известно, что украинские радикальные группировки под контролем представителей американских спецслужб подготовили несколько возможных сценариев использования токсичных химикатов для осуществления провокаций против мирных жителей», заявили дипломаты.
Подчеркивается, что при этом планировалось обвинить Россию в применении химоружия против населения Украины. Подобная информация «не может не вызывать серьезную озабоченность», заявили дипломаты. В посольстве указали, что американская сторона «до сих пор не уничтожила национальные запасы боевых отравляющих веществ».
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
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В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
В МО объяснили заинтересованность США в финансировании биолабораторий на Украине
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Пентагон был заинтересован в финансировали биолаборатории на Украине в связи с тем, что патогены, которые изучались в лабораториях, имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Обращаю ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн долларов» – сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По его словам, «не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов».
«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлен», – указал Кириллов.
Он рассказал, что «анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р.Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель».
«Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл», – сообщил представитель МО.
Кириллов заключил, что «в ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку».
Ранее Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание
биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Это сделали под предлогом поиска антител.
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Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США
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Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.
При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».
Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.
«Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.
Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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Асад отметил беспрецедентный уровень ненависти Запада к России
Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории, страны Запада «врут в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством», заявил президент Сирии Башар Асад.
Как отметил Асад, «Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес». Он призвал к «динамичному мышлению», а также сильной воле для поиска экономических решений в ответ на санкции, подчеркнув, что Западу можно противостоять, передает РИА «Новости».
Асад считает, что после распада СССР мир стал похож на «дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права». При этом «с началом конфликта на Украине Запад переживает исторический перелом своей мировой роли». Как заявил президент Сирии, власти стран Запада руководствуются «политикой силы», превращая «миропорядок в закон джунглей», а «конфликт на Украине обнажил» их «истинное лицо» перед «их народами».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поддержал идею отправки для участия в спецоперации на Украине иностранных добровольцев. Глава Минобороны Сергей Шойгу прямо указал на Ближний Восток, то есть с высокой вероятностью на Сирию. Он рассказал, что уже поступило много заявок, причем больше всего с Ближнего Востока – 16 тыс. человек.
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Конгрессмены США проголосовали за приостановку «нормальной торговли» с Россией
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Палата представителей США проголосовала за проект закона о приостановке «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией, сообщают информационные агентства.
В поддержку инициативы высказались 424 законодателя, восемь проголосовали против, передает ТАСС.
Теперь законопроект о лишении России и Белоруссии статуса стран с режимом наибольшего благоприятствования рассмотрит Сенат США, передает РИА «Новости».
Если закон примут, то власти США смогут устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Кроме того, инициатива будет требовать от представителя США на торговых переговорах добиваться замораживания участия России в ВТО и приостановки вступления в эту организацию Белоруссии.
Напомним, беспрецедентных по масштабу санкций, которые ввели США против России, испугались союзники США. В результате Саудовская Аравия уже готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
США пригрозили Китаю «последствиями» за помощь России
В случае оказания Китаем помощи России Пекин будут ждать «последствия», заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки. При этом она воздержалась от прямой угрозы санкциями.
Псаки заявила, что «любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия». Ее спросили, грозят ли Пекину санкции. Псаки ответила: «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия». Она сказала, что президент США Джо Байден намерен «напрямую» переговорить об этом в пятницу с председателем КНР Си Цзинпином, передает РИА «Новости».
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить» спецоперацию на Украине, передает ТАСС.
По мнению США, Пекин «в особенности обязан использовать свое влияние» на главу российского государства Владимира Путина и «защищать международные правила и принципы», которые Китай «исповедует». Однако, по словам главы Госдепа, Китай «похоже, движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».
Вашинггтон «обеспокоен тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи России военной техникой для использования на Украине». Байден в пятницу «будет разговаривать с председателем Си», США «ясно дадут понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии», Вашингтон «без раздумий будет вводить издержки», сказал Блинкен.
Напомним, Financial Times заявила, что Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине. Москва сообщила, что не запрашивала у Пекина помощи. Китай также опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи.
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