Лавров заявил о сложности воспринимать Зеленского всерьез

Заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не поддерживает неонацистов, расходятся с его реальными действиями, мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии финала трека «Международный» конкурса «Лидеры России».

«К огромному сожалению и стыду президент Зеленский заявляет, что, как он может быть нацистом, когда он еврейского происхождения, и произносит он это ровно в те дни, когда Украина демонстративно выходит из соглашения о защите памятников героям Великой Отечественной войны, такое соглашение в рамках СНГ существовало. Когда он лично покровительствует тенденциям, о которых я сказал, мне сложно воспринимать всерьез политику украинского руководства», – цитирует ТАСС Лаврова.

«Точно так же, как он на ранней стадии своих президентских полномочий, еще когда играл в театре и снимал сериалы, всячески заверял, что даже в мыслях у него не может быть, что русский язык может быть как-то ущемлен. Пожалуйста – жизнь доказывает, чье слово что стоит», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику УПА* на одежде президента Украины Владимира Зеленского.

Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Он заявил, что стороны в ходе переговоров максимально сблизили свои позиции по теме нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО. Он добавил, что продвижение переговорных позиций по теме денацификации и демилитаризации можно оценить «по-разному».

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