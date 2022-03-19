После обстрела ВСУ двух шахт в ДНР под завалами остались более 130 горняков

Более 130 шахтеров находятся под землей после обстрела украинскими войсками шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского в ДНР, шахты обесточены, следует из сообщения министерства угля и энергетики ДНР.

«Девятнадцатого марта в результате очередных обстрелов ВФУ в 12:40 обесточена шахта им. Челюскинцев (кроме вентилятора главного проветривания) и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания», – приводит РИА «Новости» сообщение министерства.

По информации ведомства, в шахте имени Челюскинцев находятся 47 человек, а в шахте имени Скочинского – 85.

В пятницу минэнерго ДНР сообщал об обстреле украинскими войсками шахты имени Челюскинцев, снаряд упал на территорию предприятия.

До этого сообщалось, что почти 300 горняков не могут выйти на поверхность из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты имени Скочинского в Донецкой народной Республике (ДНР).

Позже сообщалось, что вооруженные силы Украины за сутки обстреляли два населенных пункта в ЛНР.

Накануне ВСУ меньше чем за час провели обстрел Ясиноватой и Петровского района Донецка. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что свыше 50 тыс. человек на освобожденных территориях республики находятся без воды, тепла и газоснабжения из-за обстрелов со стороны украинских войск.