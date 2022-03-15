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В ДНР 300 шахтеров не могут выйти на поверхность из-за обстрела ВСУ
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Почти 300 горняков не могут выйти на поверхность из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты имени Скочинского в Донецкой народной Республике (ДНР), сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.
«В 08.55 (время совпадает с мск) в результате обстрела обесточен вентилятор главного проветривания шахты имени Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольная энергетическая компания». Под землей находятся 294 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.
В понедельник украинские войска обстреляли здание детсада в Ясиноватой.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
До этого украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». Также украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, ВСУ обстреляли школу в ДНР. В ДНР заявили о прицельном огне артиллерии ВСУ по жилым домам.
Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие вызван отряд горноспасателей, указали в ведомстве.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Стало известно о кассетном заряде в выпущенной по Донецку украинской «Точки-У»
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В использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У», есть пострадавшие. Позднее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о 20 погибших и девяти раненых.
«Небольшое уточнение: «Точка-У» несла кассетный заряд, запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает как теракт, совершенный в целях геноцида, обстрел украинскими войсками Донецка ракетой «Точка-У», в результате которого погибли и были ранены мирные граждане.
«Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка, в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – говорится заявлении народной милиции.
По данным Народной милиции ДНР, террористическая атака украинских войск произошла в районе улицы Университетская и бульвара Шевченко.
По словам Пушилина, среди погибших из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты «Точка-У» есть дети.
«Люди просто стояли в очереди, на остановке. Двадцать человек, по предварительным данным, погибших, девять еще раненых. Среди погибших есть дети», – сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, если бы «Точка-У» долетела до места назначения, то радиус поражения составил бы 500 метров.
«Вообще ничего живого не осталось. Чудовищно, но это нынешняя Украина, и то, с чем бы обязаны справиться, и чем быстрее это произойдет, тем, конечно, меньше принесет это жертв и разрушений», – добавил глава ДНР.
Минздрав ДНР заявил, что после обстрела Донецка 18 пострадавших доставлены в больницы.
«По состоянию на 12.22 пострадавшие в количестве 18 человек доставлены в учреждения здравоохранения службой скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь в полном объеме. Информация о погибших уточняется», – говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем Донецкое агентство новостей (ДАН) сообщает, что среди госпитализированных в Республиканский травматологический центр пострадавших есть пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, «у всех минно-взрывные травмы».
Агентство сообщает со ссылкой на Минздрав, что в больницы доставлено 23 пострадавших, в том числе один ребенок.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У».
В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло 20 человек
В результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали, сообщил штаб Донецкой народной республики.
«В центре Донецка возле Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У». Есть пострадавшие. Информация уточняется», – написал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в Telegram.
По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры. На месте работают пожарные.
Ранее сообщалось, что украинские войска 14 марта выпустили шесть мин калибром 120 мм по Петровскому району Донецка.
Также сообщается, что за прошедшие сутки из-за обстрелов ранения получили четыре мирных жителя, из них трое с ранее освобожденных силами ДНР территорий.
Минобороны показало видео ударов Ка-52 по военной технике Украины
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация», передает РИА «Новости».
В Минобороны также сообщили, что вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. «Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», – отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации Минобороны, экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.
Ранее появилось видео, на котором видно, как ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР. В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
В ДНР решили объявить 15 марта днем траура
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В ДНР 15 марта объявлен днем траура по погибшим в результате обстрела Донецка «Точкой-У», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин написал в Telegram, что «завтра, 15 марта, объявляется днем траура».
«Украинские нацисты совершили чудовищный теракт в отношении мирных жителей Донбасса – применили ракетный комплекс «Точка-У» с зарядом кассетного типа по центру Донецка. И если бы ракету не удалось уничтожить в воздухе, жертв было бы несоизмеримо больше. Удар был нанесен в дневное время, когда на улице много людей, активно движется транспорт, работают банки, магазины. В результате варварского преступления украинской армии множество погибших и раненых мирных жителей. По оперативной информации, погибло 17 человек, еще 28 ранены, среди них есть ребенок. Данные уточняются», – написал он.
Глава ДНР отметил, что имеются данные, позволяющие «точно установить причастных к убийству мирных жителей: зафиксированы номера данной «Точки-У».
«Виновные не уйдут от наказания. Военным преступлениям киевского режима в ближайшее время будет положен конец. Освободительная операция ускоряется, вооруженные силы Народных Республик при огневой поддержке армии России выдавливают фашистскую нечисть из наших городов и сел», – подчеркнул он.
Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
До этого в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали.
Пушилин заявлял, что огневая позиция, с которой по Донецку была выпущена ракета «Точка-У», будет уничтожена.
Подсчитаны потери украинских войск за последние сутки
Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), три долговременные огневые точки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В Минобороны России сообщили, что ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.
В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
«Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям народных республик», – сообщили в МО РФ.
Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение «была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции».
Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ «было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины».
Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в Минобороны.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Украинские войска провели массированный артобстрел Петровского района Донецка
Украинские войска ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка, сообщил во вторник утром мэр города Алексей Кулемзин.
«Украинские боевики ведут массированный артобстрел Петровского района Донецка. Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!», – передает РИА «Новости» сообщение Кулемзина.
Между тем представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска в 08.10 обстреляли поселок Пантелеймоновка в ДНР.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Верхнеторецкое – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров», – сообщили в представительстве.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.
В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
СК России возбудил дело по факту обстрела Донецка «Точкой-У»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели жителей ДНР в результате обстрела украинскими националистами Донецка ракетой «Точка-У», сообщили в понедельник в пресс-службе СК.
«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», – приводит сообщение ТАСС.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали.
В ДНР уточнили число погибших при обстреле Донецка «Точкой-У»
В результате ракетного удара «Точкой-У» по центру Донецка, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«По уточненным данным, в центре Донецка на месте падения обломков ракеты ТРК «Точка-У» 17 погибших и 28 раненых», – информирует штаб в Telegram-канале.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что огневая позиция, с которой по Донецку была выпущена ракета «Точка-У», будет уничтожена.
До этого в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали. Пушилин заявил, что в использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.
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Эксперт: Украинские военные умышленно нанесли удар по толпе мирных жителей в Донецке
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«Ракетный удар ВСУ по центру Донецка с кассетным запрещенным зарядом имеет четкое юридическое название в международном праве – военное преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор Владимир Крымский. Ранее центр Донецка был обстрелян украинской ракетой «Точка-У», что привело к многочисленным жертвам среди горожан.
«Судя по всему, украинские военные готовились к этой провокации, они ожидали появления толп в центре города и ударили по ним, понимая, что это абсолютно мирные граждане, что будущие жертвы никакого отношения не имеют к боевым действиям. Украинцам просто нужны были эти погибшие, чтобы самоутвердиться», – заявил генерал-майор, бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Владимир Крымский. По мнению генерала, украинские военные заранее через социальные сети сделали все, чтобы в центре города собрались толпы. «Мы во всех частях света видели подобные приемы. Именно таким образом террористические организации решают свои задачи», – возмущается он.
Прецедент косвенно доказывает и достоверность других заявлений Москвы о том, что «нацбаты ВСУ никогда не жалеют мирных жителей», добавил Крымский. «На Западе даже посвященные в тему Украины люди почему-то не верят таким утверждениям. Вот им конкретный пример», – отметил собеседник. Крымский уверен, что российская армия не допустит повторения подобных атак. «Вряд ли это повторится. Ракета прилетела с территории, военные объекты которой стояли на очереди как цели для уничтожения. Может, операция продвигается не так быстро, как хотелось бы, но она идет», – заключил эксперт.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры. Как сообщил штаб территориальной обороны ДНР, в результате погибли 17 человек и 28 получили ранения. Среди жертв есть дети, отметили власти республики.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Народная милиция ДНР расценила произошедшее как теракт. «Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры», – указано в заявлении.
По некоторым данным, Киев тщательно готовился к этому удару. За день до него в Telegram была создана группа «Союз матерей Донбасса», говорится в сообщении Telegram-канала «Оперативные сводки». В приложенном скриншоте указан адрес и время сбора участников этой группы. Адрес совпадает с местом нанесения удара – центр Донецка, возле правительственного здания. Помимо этого, в социальной сети TikTok широко разошлись призывы выйти в полдень к этому же зданию.
В Госдуме произошедшее назвали «очередным военным преступлением украинских нацистов». «После всего того, что на протяжении нескольких лет творят украинские боевики, устраивая геноцид русских людей за их национальную и языковую принадлежность, Украина должна быть признана террористической и экстремистской организацией. Давно стерлась грань между официальными вооруженными формированиями и нацбатами: и те, и другие – военные преступники», – написал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, «нацистских убийц ждет второй Нюрнберг».
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Глава ДНР пообещал уничтожить позицию запуска украинской ракеты «Точка-У»
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что огневая позиция, с которой по Донецку была выпущена ракета «Точка-У», будет уничтожена.
«Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – передает его слова со ссылкой на канал «Россия 1» «Донецкое агентство новостей».
Пушилин добавил, что ракета была запущена из той части Донецкой области, которая находится не под контролем ДНР.
«Огневые точки поражаются каждый день и каждую ночь, однако такое количество вооружения, которое было стянуто за последние месяцы, впечатляет», – передает его слова ТАСС.
«Безусловно, с учетом количества жертв, с учетом варварства данного преступления, я дал распоряжение подготовить указ об объявлении траура», – добавил глава ДНР.
Ранее в ДНР сообщили, что в результате атаки украинских войск по Донецку с применением ракеты «Точка-У» погибли 20 человек, еще девять пострадали. Пушилин заявил, что в использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.
Украинские войска обстреляли здание детсада в Ясиноватой
Украинские войска обстреляли здание детского сада в Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«ВФУ (военные формирования Украины) обстреляли детсад в Ясиноватой. В результате обстрела пострадало здание детского сада № 6 «Журавушка» в микрорайоне Зорька», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.
До этого украинские войска при отступлении из Волновахи заминировали корпуса больницы, после чего обстреляли медицинское учреждение с пациентами, в том числе роженицами, из танка и РСЗО «Град». Также украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра. Кроме того, ВСУ обстреляли школу в ДНР. В ДНР заявили о прицельном огне артиллерии ВСУ по жилым домам.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Добровольческий корпус #МыВместе начал работу в Херсонской области
Молодежный корпус #МыВместе начал работу в Херсоне и Херсонской области. Добровольцы выясняют у местных жителей, какая помощь им сегодня необходима. В ближайшее время сюда прибудут гуманитарные конвои партии «Единая Россия».
«Работаем в Херсоне и Херсонской области, куда совсем скоро «Единая Россия» доставит гуманитарную помощь. С командой добровольцев #МыВместе сейчас общаемся с людьми, выясняем, что нужно в первую очередь. Гуманитарная помощь в территориях нужна и еще как. Местные жители об этом говорят сами. Об обратном заявляют только нелюди и провокаторы!» – отметил замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.
По словам жителей Херсона, сегодня есть высокая потребность в продуктовой помощи – овощах, крупах, подсолнечном масле, сгущенке и тушенке, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Нам любая помощь нужна, но главное – это продукты. У нас в магазинах даже овощи закончились. Только вчера начали понемногу привозить. Говорят – бензин очень дорогой, не выгодно возить. Нужны еще крупы – рис, гречка, масло подсолнечное, тушенка у вас очень вкусная», – поделилась местная жительница Наталья.
Напомним, ранее добровольцы #МыВместе во главе с Игорем Кастюкевичем доставили гуманитарный груз на Донбасс для эвакуированных жителей Мариуполя.
Волонтерский корпус #МыВместе включился в работу с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Он сформирован из добровольцев «Молодой Гвардии Единой России», «Молодежки ОНФ» и «Волонтерской роты». Поддержка жителей Донбасса не ограничивается формированием и доставкой гуманитарной помощи. В пунктах временного размещения в разных городах страны организованы занятия для детей. Также добровольцы проводят досуговые мероприятия для вынужденных переселенцев.
Историк: Большевиков не интересовало мнение жителей Донбасса при его передаче Украине
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Национальные границы и интересы не имели никакого значения для большевиков. А поэтому такие эксперименты, как создание и упразднение Донецко-Криворожской советской республики или позднейшая передача Крыма в состав Украины – были возможны, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Рудаков. Более 100 лет назад большевики решили передать Донецко-Криворожскую республику в состав Украинской ССР.
«С точки зрения руководства РКП(б), такая конфигурация была признана уместной и правильной, и по решению лидеров партии, прежде всего, по решению Владимира Ильича Ленина, это было сделано», – сказал главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Создателю и главе Совнаркома Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР) Федору Сергееву (более известному как товарищ Артем) не оставалось ничего, кроме как подчиниться партийной дисциплине.
Ни о каком волеизъявлении народа нынешних Донбасса и Юго-Восточной Украины речи в тот момент не шло. «В условиях большевистского режима какие-либо формы плебисцитарной демократии были неуместны, приоритетом была тактическая целесообразность и классовая целесообразность. Поэтому никаких опросов, никаких референдумов о слиянии ДКСР с Советской Украиной не проводилось», – отметил Рудаков.
«А главное – в первые послереволюционные годы большевистская партия мыслила категориями мировой революции, – добавил историк. – Для нее национальные границы, национальные интересы не имели никакого значения. Значение имела только пролетарская солидарность, создание рабоче-крестьянского государства. А это интернациональные структуры, которые никаким образом не соотносились с теми или иными национальными моментами».
Иное дело, что в рамках блока советских республик, который в 1922 году был юридически оформлен как СССР, вопрос о размежевании и слиянии тех или иных образований был не столь важен. «В условиях существования Советского Союза все большевистские эксперименты по территориально-государственным устройствам худо-бедно реализовывались и имели право на жизнь. Советская модель предполагала создание новой исторической общности – советского народа. При этом весь государственный механизм подчинялся коммунистической партии, которая имела интернациональные основания. Пока был жив Советский Союз, такие большевистские эксперименты, как создание Донецко-Криворожской советской республики и ее упразднение или позднейшая передача Крыма в 1954 году в состав Украины – были возможны».
«Но когда распался Советский Союз, тогда и сработали зарытые мины замедленного действия, о чем не так давно напомнил президент Владимир Путин, – добавил Рудаков. – Не все «бомбы» сработали сразу после 1991 года, но очевидно, что напряжение зрело. Было понятно, что если в окружении новой России по периметру границ будут крепнуть враждебные России идеи и режимы, то рано или поздно мины сдетонируют». Что можно было наблюдать на примере Украины, которая по сути превратилась в «анти-Россию», отметил историк.
В 2014 году население Крыма – через референдум, демократически – проголосовало за то, чтобы выйти из состава Украины и войти в состав России, тогда же Донецкая и Луганская республики высказали аналогичные идеи, напомнил Рудаков. «Мы должны не забывать, что целый ряд регионов Украины был не в восторге от переворота 2014 года: в Харькове, в Одессе эти стремления были подавлены силовыми путями в тот период», – подчеркнул историк.
Не следует забывать, что после 1917 года не только на территориях нынешних ДНР и ЛНР, но и в целом по всей Новороссии возникали самостоятельные государственные образования, не имевшие никакого отношения ни к Украинской державе гетмана Скоропадского, ни к Украинской народной республике (УНР), напомнил Рудаков.
Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) была образована в составе РСФСР в 1918 году. Официальное провозглашение состоялось 12 февраля на IV областном съезде Советов рабочих депутатов, проходившем в харьковском отеле «Метрополь».
Делегаты сочли регион самодостаточным с точки зрения экономики и пришли к выводу, что ему не нужно было подчиняться Киеву. За автономию ДКСР, создававшейся в противовес учрежденной в Киеве буржуазно-националистической Украинской Народной Республике (УНР), проголосовали 50 делегатов из 74. Интересно, что в Москве отнеслись к идее прохладно: Владимир Ленин выступал за создание единой советской Украины и против отмежевания промышленных регионов с их многочисленным пролетариатом от в основном крестьянской Центральной Украины.
Председателем Совнаркома ДКСР и фактическим отцом-основателем новой советской республики стал большевик со стажем «товарищ Артем», близкий друг Сталина и Кирова. Столицей республики был провозглашен Харьков, позже центр ДКСР переместился в Луганск. В условиях гражданской войны границы республики было определить сложно (их роль играли линии фронтов), но в целом республика претендовала на куда большую территорию, чем собственно Донбасс.
ДКСР включала в себя: Харьковскую и Екатеринославскую губернии, часть Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии до крымского перешейка и прилегающие к ним промышленные районы Области Войска Донского. Сейчас это Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская области, частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская, а также российская Ростовская, включая Таганрог.
В конце февраля 1918 года немецкие и австро-венгерские войска по соглашению с властями УНР начали вторжение на украинскую территорию для борьбы с большевиками. 19 марта советские государственные образования на территории современной Украины, включая ДКСР, объединились в Украинскую Советскую Республику, чтобы вместе держать оборону, однако к маю ДКСР заняли германо-австрийские военные. В результате республика фактически прекратила существование, хотя после снятия оккупации уже бывшее руководство ДКСР попыталось вернуться к вопросу об автономии.
Тем не менее, 17 февраля 1919 года совет обороны РСФСР постановил: «Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». Так, большая часть территории ДКСР вопреки мнению ее жителей была передана образованной Украинской ССР.
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В Кремле обстрел в Донецке назвали атакой на гражданское население
Обстрел в Донецке со стороны ВСУ, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, является атакой на гражданское население, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которая, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев», – передает его слова РИА «Новости».
У него уточнили, считает ли Кремль эту атаку терактом. «Безусловно, это атака на гражданское население», – ответил Песков.
Ранее мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре Донецка сбита украинская ракета «Точка-У». В результате ракетного удара, по уточненным данным, 17 человек погибли и 28 получили ранения.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в использованной при ударе по Донецку ракете «Точка-У» был кассетный заряд.
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком
Следственный комитет России расследует обстоятельства диверсии на коксохимическом заводе под Донецком, сообщила пресс-служба ведомства.
«Председатель СК поручил расследовать обстоятельства разрушения на коксохимическом заводе под Донецком в результате действий украинских вооруженных формирований... Следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям украинских националистов, причастных к этому», – говорится в сообщении на сайте СК.
В ведомстве уточнили, что украинские националисты умышленно совершили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. Токсичный дым от пожара распространился на прилегающие населенные пункты. В СК добавили, что украинские силовики заблокировали подъезды экстренных служб на место, из-за чего тушение пожара стало невозможным. «Сложившаяся ситуация может угрожать жизни и здоровью местных жителей на десятки километров вокруг», – говорится в сообщении.
В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что атака украинских войск на Авдеевское коксохимическое предприятие может привести к катастрофическим последствиям.
«Что касается последствий (подрыва Авдеевского коксохима – прим. ВЗГЛЯД), то они могут быть действительно страшными, на уровне катастрофы. Имеется в виду – последствия могут быть крайне страшными, если вовремя не удастся блокировать преступные действия противника», – передает его слова РИА «Новости».
Пушилин также добавил, что военные ВСУ блокируют и перехватывают гуманитарные грузы для населения Донецкой народной республики.
«Подвоз гуманитарных грузов блокируется. Более того, при общении с местными жителями, которым удалось выбраться в безопасное место, они с опаской относятся к этому, считают, что гуманитарный груз навряд ли попадет к тем, кто в нем нуждается – к мирным жителям. Нацбаты, которые расположены там, уже истощили свои запасы, и это касается не только боеприпасов, но и продуктов питания», – сказал глава ДНР.
Он отметил, что местные жители опасаются, что гуманитарные грузы пойдут в адрес нацбатов.
Напомним, киевский режим предпринял провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России. На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
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