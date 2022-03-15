В ДНР 300 шахтеров не могут выйти на поверхность из-за обстрела ВСУ

Историк: Большевиков не интересовало мнение жителей Донбасса при его передаче Украине

Национальные границы и интересы не имели никакого значения для большевиков. А поэтому такие эксперименты, как создание и упразднение Донецко-Криворожской советской республики или позднейшая передача Крыма в состав Украины – были возможны, сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Рудаков. Более 100 лет назад большевики решили передать Донецко-Криворожскую республику в состав Украинской ССР.

«С точки зрения руководства РКП(б), такая конфигурация была признана уместной и правильной, и по решению лидеров партии, прежде всего, по решению Владимира Ильича Ленина, это было сделано», – сказал главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. Создателю и главе Совнаркома Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР) Федору Сергееву (более известному как товарищ Артем) не оставалось ничего, кроме как подчиниться партийной дисциплине.

Ни о каком волеизъявлении народа нынешних Донбасса и Юго-Восточной Украины речи в тот момент не шло. «В условиях большевистского режима какие-либо формы плебисцитарной демократии были неуместны, приоритетом была тактическая целесообразность и классовая целесообразность. Поэтому никаких опросов, никаких референдумов о слиянии ДКСР с Советской Украиной не проводилось», – отметил Рудаков.

«А главное – в первые послереволюционные годы большевистская партия мыслила категориями мировой революции, – добавил историк. – Для нее национальные границы, национальные интересы не имели никакого значения. Значение имела только пролетарская солидарность, создание рабоче-крестьянского государства. А это интернациональные структуры, которые никаким образом не соотносились с теми или иными национальными моментами».

Иное дело, что в рамках блока советских республик, который в 1922 году был юридически оформлен как СССР, вопрос о размежевании и слиянии тех или иных образований был не столь важен. «В условиях существования Советского Союза все большевистские эксперименты по территориально-государственным устройствам худо-бедно реализовывались и имели право на жизнь. Советская модель предполагала создание новой исторической общности – советского народа. При этом весь государственный механизм подчинялся коммунистической партии, которая имела интернациональные основания. Пока был жив Советский Союз, такие большевистские эксперименты, как создание Донецко-Криворожской советской республики и ее упразднение или позднейшая передача Крыма в 1954 году в состав Украины – были возможны».

«Но когда распался Советский Союз, тогда и сработали зарытые мины замедленного действия, о чем не так давно напомнил президент Владимир Путин, – добавил Рудаков. – Не все «бомбы» сработали сразу после 1991 года, но очевидно, что напряжение зрело. Было понятно, что если в окружении новой России по периметру границ будут крепнуть враждебные России идеи и режимы, то рано или поздно мины сдетонируют». Что можно было наблюдать на примере Украины, которая по сути превратилась в «анти-Россию», отметил историк.

В 2014 году население Крыма – через референдум, демократически – проголосовало за то, чтобы выйти из состава Украины и войти в состав России, тогда же Донецкая и Луганская республики высказали аналогичные идеи, напомнил Рудаков. «Мы должны не забывать, что целый ряд регионов Украины был не в восторге от переворота 2014 года: в Харькове, в Одессе эти стремления были подавлены силовыми путями в тот период», – подчеркнул историк.

Не следует забывать, что после 1917 года не только на территориях нынешних ДНР и ЛНР, но и в целом по всей Новороссии возникали самостоятельные государственные образования, не имевшие никакого отношения ни к Украинской державе гетмана Скоропадского, ни к Украинской народной республике (УНР), напомнил Рудаков.

Донецко-Криворожская Советская Республика (ДКСР) была образована в составе РСФСР в 1918 году. Официальное провозглашение состоялось 12 февраля на IV областном съезде Советов рабочих депутатов, проходившем в харьковском отеле «Метрополь».

Делегаты сочли регион самодостаточным с точки зрения экономики и пришли к выводу, что ему не нужно было подчиняться Киеву. За автономию ДКСР, создававшейся в противовес учрежденной в Киеве буржуазно-националистической Украинской Народной Республике (УНР), проголосовали 50 делегатов из 74. Интересно, что в Москве отнеслись к идее прохладно: Владимир Ленин выступал за создание единой советской Украины и против отмежевания промышленных регионов с их многочисленным пролетариатом от в основном крестьянской Центральной Украины.

Председателем Совнаркома ДКСР и фактическим отцом-основателем новой советской республики стал большевик со стажем «товарищ Артем», близкий друг Сталина и Кирова. Столицей республики был провозглашен Харьков, позже центр ДКСР переместился в Луганск. В условиях гражданской войны границы республики было определить сложно (их роль играли линии фронтов), но в целом республика претендовала на куда большую территорию, чем собственно Донбасс.

ДКСР включала в себя: Харьковскую и Екатеринославскую губернии, часть Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии до крымского перешейка и прилегающие к ним промышленные районы Области Войска Донского. Сейчас это Донецкая, Луганская, Днепропетровская и Запорожская области, частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская, а также российская Ростовская, включая Таганрог.

В конце февраля 1918 года немецкие и австро-венгерские войска по соглашению с властями УНР начали вторжение на украинскую территорию для борьбы с большевиками. 19 марта советские государственные образования на территории современной Украины, включая ДКСР, объединились в Украинскую Советскую Республику, чтобы вместе держать оборону, однако к маю ДКСР заняли германо-австрийские военные. В результате республика фактически прекратила существование, хотя после снятия оккупации уже бывшее руководство ДКСР попыталось вернуться к вопросу об автономии.

Тем не менее, 17 февраля 1919 года совет обороны РСФСР постановил: «Просить тов. Сталина через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса». Так, большая часть территории ДКСР вопреки мнению ее жителей была передана образованной Украинской ССР.

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