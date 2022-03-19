Генерал ВДВ объяснил тактику российских войск в ходе спецоперации на Украине

Никакого «блицкрига» на Украине российская сторона не предполагала, хоть это и было вполне осуществимо, заявил бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак.

«Не стояло задачи с ходу взять Киев или, к примеру, Одессу. Это было бы вполне осуществимо, но эффект здесь был бы скорее политический, а не военный, к капитуляции противоположной стороны он бы не привел», – рассказал эксперт в интервью газете «ВЗГЛЯД».

По его словам, задача заключалась в том, чтобы оказать помощь ДНР, провести на Украине демилитаризацию и денацификацию. Именно эти задачи Россия сейчас успешно выполняет, продвигаясь вперед, заявил он.

Военная тактика включает в себя определенные методы противодействия противнику, все исходя из обстановки.

«Вышел на заданный рубеж – закрепился и осмотрелся, жди дальнейших указаний. Нет такой команды, чтобы к исходу дня что-то взять и захватить», – рассказал эксперт.

Он отметил важность сохранить жизни мирных жителей при продвижении российских войск через густонаселенные районы. Именно поэтому есть замедление наступательного порыва на юго-востоке Украины, где есть большая группировка украинской армии, прикрывающаяся гражданским населением, говорит Шпак.