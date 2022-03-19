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В ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей в освобожденной части Мариуполя
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Пятнадцать мирных жителей Мариуполя получили ранения в освобожденной от киевских силовиков части города, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении пятнадцати мирных жителей с ранее освобожденной НМ (Народной милицией) ДНР части Мариуполя», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Ранее сообщалось, что силы Донецкой народной республики освободили уже 97 населенных пунктов. Тем временем в СЦКК сообщили, что украинские войска в 10.50 обстреляли Петровский район в Донецке.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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Войска ЛНР вошли в Северодонецк
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Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Эксперт описал технику создания мини-котлов в Донбассе
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«Россия намеренно не создает большой котел для донбасской группировки ВСУ, чтобы украинские военные имели шанс покинуть города. Но против тех, кто прикрывается «живым щитом», создаются мини-котлы, как происходит сейчас в Северодонецке Луганской области», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В среду группировка войск ЛНР вела бои по освобождению Северодонецка – третьего по величине города Луганщины.
«Если бы мы создали котел в Донбассе, то фактически лишили бы вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности и шансов вырваться из него. Поэтому мы оставили им всего один проход, куда они могут уйти», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
России было бы очень выгодно, чтобы украинские военные покинули города, в которых они используют мирных жителей в качестве «живого щита», добавил эксперт. «Но в то же время мы не оставляем без внимания окопавшиеся там формирования и фортификационные сооружения. Сейчас бригады ВСУ, которые занимают позиции, дробятся, замыкаются в мини-котлы, как это происходит в Северодонецке. Мы будем их бить по частям, принуждая их принимать решение, чья жизнь дороже. Чтобы они, оценив ситуацию, попытались бы все-таки вырваться и уйти. Но если не вырвутся, то найдут там свой конец», – предупредил собеседник.
В среду группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) продолжила наступательные действия в Северодонецке, третьем по величине городе региона после Луганска и Красного Луча, контролируемых ЛНР. Бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка.
Как сообщил каналу «360»представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко, к настоящему моменту силы ЛНР освободили не менее 80% территории республики. При этом под контролем донбасской группировки ВСУ до последнего момента оставалась агломерация Северодонецк – Лисичанск – Рубежное и город Попасная на западе Луганщины близ границы с ДНР. «Это единственные места, где противник задержался и сейчас ведет оборону», – пояснил Филипоненко. Во всех остающихся занятыми городах ВСУ оборудуют огневые точки в жилых домах.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, подразделения Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. Армия ДНР при поддержке российских войск добилась заметных успехов, в первую очередь, на южном направлении – в частности, была взята Волноваха и блокирован Мариуполь. Но при этом значительная часть территории республики, включая такие крупные центры, как Славянск, Краматорск, Константиновка и Бахмут (Артемовск), пока остается под оккупацией ВСУ и нацбатов. С украинской стороны продолжаются обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, Докучаевска и Ясиноватой.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, части ВСУ под Донецком, в районах Горловки и Авдеевки сбиты с позиций минимум в двух местах и продолжают медленно, но организованно отступать. Котел постепенно закрывается, а его площадь уменьшается, хотя говорить о каком-то принципиальном прорыве пока еще рано. Второй котел – это Мариуполь. Чтобы окружить город, пришлось преодолеть укрепленную эшелонированную оборону, причем значительная часть этой задачи была выполнена подразделениями ДНР.
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Аксенов пригрозил призвавшему к убийству российских детей украинскому журналисту
Призвавшего к убийству российских детей украинского журналиста Фахрудина Шарафмала найдут, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем... Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех», – цитирует Аксенова РИА «Новости».
Между тем украинский депутат Илья Кива, лишенный мандата Радой во вторник, осудил слова Шарафмала.
«У них это в крови: ненависть и желание уничтожения! И не верьте, когда говорят, что в Украине не было фашизма, им было пропитано все. Такая Украина не имеет права на будущее», – заявил он.
Напомним, Шарафмал в эфире украинского канала «24» процитировал слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских.
Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявляли, что украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей.
Добровольцы из США захотели воевать на стороне Донбасса
Более 20 тыс. добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч – это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «Соловьев Live».
По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем» и начнется восстановление.
Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Ранее президент Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ЛНР рассказали о боях за ключевые города республики
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«Взятие Рубежного войсками ЛНР открывает для нас возможность входа в агломерацию с городами Северодонецк и Лисичанск», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в Попасной и Северодонецке.
«Во-первых, освобождение Рубежного дало возможность вывести оттуда мирных жителей. Люди просто хлынули из города, а также из пригородов Северодонецка», – пояснил советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Во-вторых, выход к Северодонецку имеет стратегическое значение – этот крупный по местным меркам город был административной столицей той части Луганской области, которая контролировалась ВС Украины. «Украинские военные стянули в город много живой силы и техники. Также ведение боев затрудняют большие площади многоэтажной застройки и построенные ВСУ фортификационные сооружения», – пояснил Мирошник.
«Теперь мы можем входить в Северодонецк с нескольких сторон. Кроме того, войскам ЛНР удалось отрезать украинских военных от поставок боекомплектов и ГСМ. Это даст нам преимущество. Сейчас ВКС России наносят удары по складам ВСУ, чтобы облегчить нам освобождение города», – подчеркнул собеседник.
В Попасной также идут бои. В отличие от Северодонецка, значительная часть этого населенного пункта уже находится под контролем ЛНР. «Город важен, помимо всего прочего, своим железнодорожным узлом и ремонтной станцией. Там четверо суток идут жесткие бои – националисты засели в большой промзоне, и мы воюем с ними буквально за каждый дом», – рассказал Мирошник.
Ранее власти ЛНР сообщили, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. «Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи. Техника и батареи прикрываются жилыми застройками, оборудован укрепрайон», – передает РИА «Новости» слова Мирошника.
В 2014 годах города Попасная, Северодонецк и Лисичанск оказались в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тогда по итогам боевых действий они остались под контролем Киева. С конца февраля нынешнего года силы ЛНР возвращают контроль над ними.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Киевским властям Москвой был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уничтожен подземный склад боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», – передает ТАСС его слова.
Как ранее заметил американский журналист издания The American Conservative, Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является «катастрофическим провалом» руководства Соединенных Штатов, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Напомним, в феврале ВКС России в ходе учений успешно выполнили пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а корабли и подводные лодки Северного и Черноморского флотов – крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание
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Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.
«Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».
По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами
Басурин: Россия создала бесполетную зону над Донбассом
Россия создала бесполетную зону над Донбассом, заявил официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24».
«Я думаю, да», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос о закрытии неба в регионе и «развертывании зонтика» бесполетной зоны над Донбассом.
Кроме того, Басурин прокомментировал просьбу главы ДНР Дениса Пушилина об усилении систем ПВО в Донбассе, отметив, что передавать комплексы республике не надо, достаточно чтобы Россия сама контролировала небо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Захарова раскритиковала публикацию Stampa об Украине за особый цинизм
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала примером особого цинизма первую полосу итальянского издания Stampa, которое выдало фотографию погибших после удара «Точкой-У» жителей Донецка за снимок из Киева.
Захарова отметила, что на перечисление названий газет, тиражирующих дезинформацию, «ушел бы весь день». «Есть примеры особого цинизма, которые не могут остаться незамеченными. La Stampa вышла с фото из Донецка на передовице. Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений. Все это – последствия обстрела, совершенного ВСУ в ДНР при помощи тактического ракетного комплекса «Точка-У». Надпись на первой полосе газеты звучит следующим образом: «Так Киеву грозит последний штурм». Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что этот фейк показателен. По словам представителя МИД, «в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить» много лет. Весь выпуск газеты, подчеркнула она, «озаглавлен еще ярче и кровавее: «Бойня».
«Видимо, фото из ДНР оказалась слишком хороша, чтобы не использовать ее, и итальянским журналистам было все равно, что они совершили подлог, выдали жертв ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян. Все сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад», – заключила Захарова.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Похищенных ВСУ 17 детей вывезли во Львов
Похищенные 17 детей, которых украинские военные удерживали в заложниках в Славянске, сейчас вывезены во Львов и удерживаются там, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
«По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 17 детей, которых преступный киевский режим держит в заложниках, находятся во Львове. Их разместили в одном из общежитий», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Отмечается, что насильственная эвакуация из Славянска во Львов произошла 15 марта.
Ранее в ДНР сообщали, что украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске. Эти дети 20 февраля отправились на оздоровительный отдых в Святогорск, после чего их насильно увезли в Славянск.
В Волновахе переименовали улицу в честь Героя России Владимира Жоги
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Одну из улиц в Волновахе, носившую название одного из воинских подразделений Вооруженных сил Украины, переименовали в честь героя России Владимира Жоги, который погиб, эвакуируя местных жителей. В торжественной церемонии замены таблички с названием улицы приняли участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Улица, которая в советское время была названа в честь 1 мая, а при националистическом режиме была переименована в честь подразделения ВСУ 51-ой ОМБР, теперь называется улицей Владимира Жоги, передает официальный сайт «ЕР».
По словам Пушилина, недопустимо, что улица носила название украинской бригады «совершавшей военные преступления». «В нашем настоящем есть настоящие герои, один из них – Владимир Жога, позывной «Воха», – передает ТАСС слова Пушилина.
Он отметил, что Жога героически погиб, освобождая Волноваху и прикрывая мирных жителей.
«Сегодня мы находимся на месте исторической памяти. Памяти о нашем легендарном комбате», – отметил Турчак, добавив, что память о героях Донбасса увековечена именно в дни, когда отмечается восемь лет воссоединения Крыма с Россией.
Командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник вооруженных сил ДНР Владимир Жога погиб 5 марта в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей из этого города. Он получил смертельное ранение, прикрывая эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей.
Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно).
Напомним, 6 марта президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру батальона «Спарта» ДНР Владимиру Жоге (посмертно).
Zenden решила направить 10 тыс. пар обуви беженцам из ДНР и ЛНР
Группа компаний Zenden совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России направила 10 тыс. пар обуви детям и женщинам ДНР и ЛНР в рамках Всероссийской акции «Своих не бросаем».
В пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД, указывается, что много лет «компания как социально ответственный бизнес занимается вопросами патриотического воспитания, поддерживает семьи погибших в горячих точках героев, увековечивает память солдат и командиров по всей стране, развивает детские военно-патриотические лагеря».
«Все для фронта! Все для Победы!» – этим знаменитым лозунгом компания мотивирует партнеров из бизнес-сообщества и предлагает объединить усилия и ресурсы для поддержки российской армии и нуждающихся жителей освобожденных территорий», – подчеркивается в релизе.
29 марта планируется «отправка нуждающимся жителям освобожденных территорий Украины пяти фур продовольствия из Новгородской, Ленинградской и Псковской областей и Ставропольского края».
Кроме того, «в регионах России продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, в центры сбора гумпомощи люди несут продукты питания, вещи, бытовую технику, средства гигиены и детские принадлежности, к сбору подключились общественные организации, предприниматели и представители власти всех уровней».
Также глава компании Андрей Павлов отметил, что уход иностранных игроков с рынка дает отечественным производителям и поставщикам новые уникальные возможности: «Ослабевает конкуренция, целые сегменты рынка лишаются европейских и американских компаний, которые в них доминировали. Правительство готовит необходимые меры поддержки и активно консультируется с бизнесом по вопросам преодоления последствий введения все новых и новых санкций. Наша компания сделает все возможное, чтобы текущая ситуация способствовала развитию как обувного направления, так и всей легкой промышленности в России».
Ранее МЧС доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины.
МО: ВКС России за день уничтожили 54 военных объекта Украины
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация ВКС России в течение дня уничтожила 54 военных объекта Украины, также российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Конашенкова, в течение дня российскими средствами противовоздушной обороны был сбит в воздухе один украинский беспилотный летательный аппарат.
Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивной системы залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Конашенков заявил, что российская авиация и средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников.
В пятницу официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что Россия создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, Народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Добровольцы #МыВместе раздали продукты жителям Херсона
Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона: 8 тонн продуктов прибыли в город при содействии российских военных, более тысячи продовольственных наборов добровольцы раздали за два часа.
Замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич заявил, что «в Херсон приехала первая партия гуманитарной помощи от «Единой России», она собрана отделениями партии со всей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы привезли восемь тонн продуктов, расфасованных по пакетам. В них все необходимое для того, чтобы стол был полон: это мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, крупы, сладости. Мы готовились к приезду, знаем потребности людей. Многие жители Херсона сейчас говорят спасибо за то, что народ России обращает внимание и помогает. Мы один народ, и мы вместе с жителями Украины. Наша задача – сделать так, чтобы люди в Херсоне начали жить заново», – добавил он.
В продуктовых наборах - мясные и рыбные консервы, сгущенка, мука, подсолнечное масло, крупы и сладости. Точкой выдачи продовольствия стала площадь перед вокзалом.
При этом не обошлось без провокаций – украинские националисты пытались сорвать гуманитарную миссию. Они специально подходили и говорили, что помощь им не нужна, если только там не красная икра, а также отталкивали и запугивали людей, пришедших за продуктами.
«Иной раз просто физически не пускают и не дают взять гуманитарную помощь, которая из России. Снимают на камеры людей, идущих с гуманитарной помощью, потом размещают в соцсетях и клеймят. Поэтому люди и боятся подходить», – поделилась одна из жительниц Херсона.
Отмечается, что вскоре в Херсон добровольцы доставят наборы с фруктами. Также в ближайшее время сюда прибудет гуманитарная помощь с детскими продуктами и товарами, необходимыми медикаментами и умывальными принадлежностями.
Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.