Песков заверил в отсутствии необходимости закупать запасы сахара, гречки и туалетной бумаги

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что гражданам нет необходимости бежать в магазины и закупать запасы продуктов личной гигиены и питания.

«Понятно, что кто-то не может совладать со своими эмоциями, но просто если знать де-факто информацию, то ты понимаешь, что абсолютно нет никакой потребности для того, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар и так далее», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, Кремль не формулировал позицию относительно вопроса о государственной монополии на сахар.

«Какой-то позиции на этот счет нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пора ли вводить госмонополию на этот вид продовольствия в условиях ажиотажного спроса и спекулятивного роста цен.

«Повторяю, ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный», – подчеркнул Песков.

Ранее в прокуратуре заявили о запланированной проверке сообщений об увеличении стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки несколькими предприятиями. Прокуроры 26 регионов, на территории которых производится и поставляется товар, проведут проверку законности этих действий.

Сообщалось также, что Федеральная антимонопольная служба проверяет цепочку поставок сахара от производителей до торговых сетей для недопущения задержки отгрузок.

Напомним, в среду президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов России заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. До этого Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.