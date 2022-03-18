Посол России рассказал о поставках С-400 в Индию

Поставки российских комплексов С-400 в Индию идут по плану, санкции не повлияют на выполнение контракта, заявил посол России в Индии Денис Алипов.

«Что касается поставок конкретно систем С-400, то они идут по плану, и те ограничения, которые на нас сейчас дополнительно наложены, никаким образом не повлияют на поставки и завершение данного контракта», – передает РИА «Новости» слова Алипова эфире канала «Россия 24».

По его словам, Индия заинтересована в поставках нефти из России.

«Индийцы заинтересованы в поставках российской нефти, углеводородов. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества в этой сфере. Я думаю, что здесь открываются хорошие перспективы, и это сотрудничество будет активизировано», – сказал посол.

Дипломат напомнил, что министры обеих стран, курирующие сферу энергетики, уже обсуждали эту тему.

«Сейчас ведется уже активный, предметный диалог, поэтому в ближайшем будущем, я думаю, будут известны его результаты», – добавил Алипов.

По словам посла, Россия активно взаимодействует с Индией по расширению взаиморасчетов в нацвалютах.

«Мы активно взаимодействуем с индийской стороной в этом вопросе. Собственно говоря, механизм расчетов рубль-рупия существует и применяется. Вопрос на данном этапе стоит в том, чтобы расширить его применение. Наверняка будут найдены и другие пути взаиморасчетов. Сейчас этот вопрос, пожалуй, самый важный, мы активно работаем с индийской стороной, чтобы наладить беспрепятственный способ взаиморасчетов», – сказал Алипов.

По его словам, нынешняя ситуация вокруг Украины не повлияет или повлияет минимальным образом на сотрудничество с Индией.

«Обновленная программа военно-технического сотрудничества рассчитана на 10 лет, до 31 года. Там очень много направлений и совместных проектов», – сказал он.

«Я не думаю, даже могу сказать, что уверен, что нынешняя ситуация не повлияет или повлияет минимальным образом на наше военно- техническое сотрудничество потому, что многие российские компании, работающие в военно-промышленном комплексе в сфере сотрудничества с Индией, давно уже находятся под односторонними санкциями со стороны США, в первую очередь. И то расширение ограничений, которое было вызвано ситуацией на Украине, кардинальным образом ничего не меняет», – добавил посол.

Он добавил, что Москва и Нью-Дели будут наращивать количество авиарейсов.

«Я уверен, что не просто может принять максимальное число российских туристов, но и была бы заинтересована в этом. У нас, к сожалению, пока приостановлены регулярные рейсы «Аэрофлота» – это общая ситуация для всех стран на данном этапе», – сказал Алипов.

По его словам, в настоящее время рейсы между Москвой и Нью-Дели осуществляет авиакомпания Air India, в ближайшем будущем количество рейсов будет увеличено.

Ранее источники в индийском оборонном секторе сообщили, что Индия намерена дислоцировать первый полк зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на границе с Пакистаном.

Напомним, о начале поставок российских ЗРС С-400 Индии сообщил в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

В 2018 году Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 млрд долларов. Против поставок С-400 в Индию выступают США, которые пытаются вынудить эту страну отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов в пользу американских аналогов.