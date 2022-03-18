Авторы получивших гранты ПФКИ проектов провели акции в поддержку ВС России и жителей Донбасса

Авторы творческих проектов, получивших грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), проводят по всей стране мероприятия, направленные на поддержку российской армии и семей военнослужащих, а также жителей ДНР и ЛНР, в том числе эвакуированных в Россию, сообщает пресс-служба фонда.

В пресс-службе отметили, что «мероприятия разных форматов и тематик проходят по всей стране: благотворительные театральные постановки и концерты, которые могут посетить семьи военных и дети из ЛНР и ДНР, конкурсы рисунков для всей семьи, организация кинопоказов и мастер-классов, все – с единой целью поддержки, где-то моральной, где-то и материальной», передает ТАСС.

Благотворительные показы спектаклей организовали в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Например, их осуществляет команда проекта ZAVIST' из Санкт-Петербурга, следующий из запланированных – по мотивам трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» на сцене площадки «Скороход». Вырученные средства пойдут в фонд помощи «Доброе дело» – переселенцам, нуждающимся семьям, эвакуированным в Ростовскую область.

Патриотические акции осуществляют, в частности, в Кемеровской области, Югре и Ульяновске. Так, в четверг в концертном зале детской музыкальной школы №20 имени Матренина в Кемеровской области авторы проекта «Кузбасс – моя Родина» проводят мероприятие «Россия – наш общий дом!».

Ульяновский молодежный центр кинематографии и телевидения запустил проект «Улицы героев», главная цель которого – сохранить историческую память. Это серия динамичных кинорассказов о героях Великой Отечественной войны с использованием документальной военной кинохроники.

Ранее добровольческий корпус #МыВместе начал работу в Херсонской области.